Les ventes de PS5 sont en baisse et passent derrière la PS4

Pour la première fois depuis le lancement des consoles de nouvelle génération, les ventes de la PS5 peuvent décevoir. En cause, la pénurie des composants.

Les consoles de nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X sont entrées dans leur seconde année. Contrairement à une idée reçue, jusqu’à présent la PlayStation 5 se vendait particulièrement bien, et même mieux que la PlayStation 4 en son temps. Autrement dit, si la pénurie ne permettait pas de répondre à toute la demande, l’offre était tout de même supérieure à la production de 2013-2014. Signe que c’était la demande qui était en forte hausse, et non l’offre qui était anormalement basse.

Sony a dévoilé ses résultats pour le 3e trimestre de son exercice financier, soit les résultats de la période d’octobre à décembre 2021. La situation a changé.

Le constructeur a réussi à produire et vendre 3,9 millions de PS5 pendant ce dernier trimestre. C’est bien, mais c’est moins que les 4,5 millions de PS5 de la fin d’année 2020. C’est surtout inférieur aux 6,4 millions de PS4 que Sony avait réussi à réaliser à la fin d’année 2014.

The PlayStation 5 has sold in 17.3 million units as of December 31, 2021 according to Sony.

This compares to 20.2 million for PlayStation 4 in the same timeframe, when launch aligned

PS5 has faced significant supply issues. It has been unable to keep up with PS4 despite demand pic.twitter.com/Nz60oElCyK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022