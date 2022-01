Xbox Series X | S : les consoles Xbox les plus populaires de l’histoire

Sans donner de chiffres précis, Phil Spencer a pu donner des indications au détour d'une interview concernant les ventes des consoles Xbox Series.

Depuis plusieurs années, au moment où la Xbox One était au fond du gouffre, Microsoft se refuse à communiquer les chiffres de vente de ses consoles. Il faut dire que la firme a changé de stratégie et vise un écosystème plus large autour du Xbox Game Pass avec le PC et le cloud gaming.

Xbox affiche désormais une meilleure forme, grâce aux excellentes Xbox Series S et Series X, et c’est l’occasion pour son patron Phil Spencer d’en parler lors d’une interview accordée au New York Times.

La phrase est simple : « à ce moment, nous avons vendu plus de cette génération de Xbox, les Xbox Series X et S, que n’importe quelle précédente génération de Xbox ».

Il ne s’agit donc pas de dire que les Xbox Series ont d’ores et déjà dépassé les ventes des précédentes Xbox sur toute leur vie, mais plutôt de prendre les ventes à temps de vie constant. Il faut donc comparer les ventes des Xbox Series avec les ventes de Xbox One ou de Xbox 360, 14 mois après leurs lancements respectifs.

D’après Daniel Ahmad, analyste spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo, cela signifie que les Xbox Series se sont écoulés à plus de 12 millions d’exemplaires.

This would put Xbox Series X|S over 12 million shipped according to our estimates

The dual SKU strategy has paid off for Microsoft amid the the supply chain issues / semiconductor shortage

Increased production of S allowed for more Xboxes on shelves than if they only had X. https://t.co/rkHUDgvf8T

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2022