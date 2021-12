Pour la première fois, les Xbox Series X|S surclassent la PS5

La Nintendo Switch continue de voguer en tête des ventes de console sans se retourner. Il faut dire que la concurrence est toujours très loin derrière. Et pour la première fois, la dernière semaine de novembre, les Xbox Series X|S se font mieux vendus que les PS5 à travers le monde

S’il y en a bien un qui ne se fait aucun souci quant à son rythme de croisière, c’est bien Nintendo. Dans un monde où l’on ne parle que de pénuries de composants, de ventes difficiles faute de matériels, la Switch continue d’affoler les chiffres de ventes.

Selon les dernières estimations de VGChartz, la petite console hybride s’est écoulée à 1 614 507 unités la dernière semaine de novembre. Entre les différentes versions de Switch, la Switch Lite et la Switch OLED, le fabricant japonais compile désormais 97,12 millions d’unités de sa dernière génération de consoles depuis son lancement en 2017. Sur un an, ce sont cependant des chiffres à la baisse de 3,9 % (-66 234 consoles).

Les Xbox Series surmontent mieux la crise

Derrière, la concurrence arrivée il y à peine un an est forcément loin, mais elle suit, bon an mal an, sa cadence. Avec un petit événement pour boucler le mois de novembre : pour la première fois depuis leur atterrissage respectif, les Xbox Series X|S ont fait mieux que les PlayStation 5.

Pour la semaine du 21 au 27 novembre (compte calendaire anglo-saxon), les petites dernières de Microsoft se sont vendues à 862 857 unités contre 801 603 pour les PS5 et PS5 Digital Edition. Preuve d’une arrivée de nouveaux stocks un peu partout, les deux rivales ont enregistré un bond impressionnant. Elles ont vendu cette dernière semaine respectivement plus de 536 000 et 373 000 unités de plus que la semaine précédente (+ 850 000 pour les Nintendo Switch). La perspective de voir aussi arriver Halo Infinite le 8 novembre a sans doute incité les joueurs à vouloir s’arracher un peu plus une Xbox Series X|S

Les PS5 restent néanmoins devant en ventes cumulées avec 15,75 millions de consoles vendues estimées contre 10,09 millions pour Xbox.

Selon VGChartz, ces chiffres sont néanmoins en baisse par rapport à la même période de vie des PS4 et Xbox One, un an après leur lancement. La PS4 s’était alors vendue à 956 032 exemplaires contre 891 645 pour la Xbox One cette même semaine.

Les chiffres de ventes pour la semaine se terminant le 27 novembre

Ventes monde estimées (nombre de consoles vendues depuis leur lancement) :

Switch – 1 614 507 (97 116 312) Xbox Series X|S – 862,857 (10 088 987) PlayStation 5 – 801,603 (15 748 002) PlayStation 4 – 27,559 (116 703 545) Xbox One – 13,920 (50 492 597) 3DS – 348 (75 943 009)

Ventes estimées Amérique (Etats-Unis, Canada, Amérique latine) :

Switch – 917,179 Xbox Series X|S – 645,486 PlayStation 5 – 461,492 PlayStation 4 – 13,997 Xbox One – 11,546

Ventes estimées Europe :

Switch – 455,122 PlayStation 5 – 263,882 Xbox Series X|S – 179,437 PlayStation 4 – 12,277 Xbox One – 2,131 Ventes estimées Asie (Japon, Asie continentale, Moyen-Orient) :

Switch – 189,707 PlayStation 5 – 47,417 Xbox Series X|S – 11,761 PlayStation 4 – 804 3DS – 348 (Japan only) Xbox One – 159

Ventes estimées Oceanie (Australie et Nouvelle-Zélande) :

Switch – 52,499 PlayStation 5 – 28,812 Xbox Series X|S – 26,173 PlayStation 4 – 481 Xbox One – 84 Chiffres VGChartz au 27 novembre

