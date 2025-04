Nintendo va modifier le design le plus controversé de Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild

Les éditions Switch 2 des deux jeux Zelda, Breath of The Wild et Tears of the Kingdom, permettront aux joueurs de réparer leur équipement à la volée. Mais la fonctionnalité aura visiblement ses limites.

On sait maintenant que les deux jeux Zelda de la Nintendo Switch première du nom, Breath of The Wild et Tears of the Kingdom, auront le droit à un portage sur Nintendo Switch 2.

Ces éditions Switch 2 apporteront diverses améliorations techniques comme une meilleure définition avec le support de la 4K en mode dockée, le HDR ou encore une fréquence d’images doublée à 60 FPS.

Mais d’autres nouveautés sont aussi prévues grâce à l’arrivée d’une application mobile, Zelda Notes. Et il semblerait que Nintendo ait pensé aux détracteurs d’une fonctionnalité décriée depuis la sortie du premier opus en 2017.

Réparer ses armes dans Zelda grâce à votre smartphone

L’application Zelda Notes a été dévoilée en même temps que la Nintendo Switch 2. Connectée à votre compte Nintendo, elle vous apportera de l’aide pour trouver les différents sanctuaires, partager vos créations sur Tears of the Kingdom ou débloquer différents bonus.

Parmi ces bonus quotidiens, on retrouve les classiques potions de vie, de stamina ou la cuisine de plats énergisants. Et selon les premiers tests de la chaine YouTube Zeltik (via VGC), un bonus concerne aussi la réparation de l’équipement.

Le bonus de réparation d’équipement dans les deux Zelda Switch 2 Edition // Source : Zeltik sur YouTube

Car dans les deux derniers opus de Zelda, les armes s’usent, et se cassent. Une fonctionnalité qui reste controversée dans une série de jeux qui ne se réclament pas de la « simulation ».

Ce nouveau bonus offert grâce à l’application Zelda Notes pourrait arriver comme une solution, mais avec ses limites. Ces bonus sont ainsi débloqués aléatoirement et sont activables uniquement dans les 24h. Il ne sera donc pas possible de les accumuler pour les utiliser comme bon vous semble.

On sent que Nintendo veut ici répondre à une frustration des joueurs tout en les incitant à télécharger cette nouvelle application. L’usure et la cassure des armes faisant partie de la philosophie de gameplay des deux titres, il aurait été étonnant que Nintendo fasse une telle concession pour leur portage sur Switch 2. Mais c’est déjà ça de gagné, pour certains joueurs.

