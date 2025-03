Il a crée lui même une Nintendo Switch Pro pour faire tourner GTA, Resident Evil et Kingdom Hearts

Un modder s’est occupé de l’un des problèmes de la Nintendo Switch, pour en faire lui-même une « version Pro », capable de faire tourner certains jeux indisponibles sur la console.

Montage photo d’une Nintendo Switch Pro // Source : Mockup par anagramdesign

S’il y a bien un problème avec la Nintendo Switch, c’est sa puissance. Du haut de ses huit ans, elle n’a plus la fougue d’antan et bien des studios ont déserté les rangs. De ce fait, certains jeux n’ont jamais été disponibles sur la console ; un problème qu’a tenté de résoudre le YouTubeur répondant au nom de Naga.

Plus de RAM pour plus de plaisir

La Nintendo Switch 2, déjà dévoilée il y a quelques semaines, va se montrer sous toutes ses coutures d’ici peu pendant le Nintendo Direct qui lui est dédié. Mais en attendant, l’actuelle Switch, la première du nom, souffre d’un catalogue qui s’étoffe de moins en moins, année après année. Si Nintendo et quelques autres studios ont toujours su lui apporter des jeux qui lui font honneur, la majorité des tiers ont abandonné le navire.

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Est-ce que la solution aurait été une Nintendo Switch Pro ? Un moment pressentie puis finalement jamais annoncée, cette itération de la console de Nintendo aurait pu être une sorte de grosse rustine. Le YouTubeur Naga s’est donc essayé à l’exercice de faire sa propre Switch Pro, avec le processeur d’origine overclocké et 8 Go de RAM (au lieu de 4 Go). Le résultat est intéressant.

Forcément, cette Switch Pro n’est pas magique

Forcément, en partant du même processeur (le Nvidia Tegra X1), difficile de faire des miracles. Mais avec l’overclock et la RAM doublée, on se rend tout de même compte de la belle évolution. Naga a, dans sa vidéo, montré pas moins de vingt jeux jamais sortis sur la console. En règle générale, les jeux accusent forcément de chutes de framerate et d’une résolution plutôt basse ; le tout étant moins bon que sur Steam Deck, par exemple.

C’est par exemple le cas de Kingdom Heats 3, qui parvient à tourner en 30 images par secondes de manière relativement stable, malgré de gros ralentissements en chargement de zone, par exemple. GTA IV quant à lui ne semble vraiment pas pensé pour cette fausse Nintendo Switch Pro, puisqu’il tourne à environ 20 fps quand tout se passe bien. Mais pour des jeux moins gourmands, comme Call of Duty: World at War ou Prince of Persia (2008), tout semble bien fonctionner.

Mais il ne faut pas oublier que ces jeux n’ont pas été optimisés pour la console. Ici, Naga les fait tourner de façon « brute » sur son matériel et, pour certains, le résultat est encourageant. Il suffit de voir les très bons portages officiels de The Witcher 3: Wild Hunt et Hogwarts Legacy sur la console de Nintendo pour voir qu’avec de l’optimisation, ça peut marcher.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix