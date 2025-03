Nintendo Switch 2 : son prix pourrait faire peur si ces analystes ont vu juste

La Nintendo Switch 2 fait déjà parler d’elle, et pas qu’un peu ! Alors que les fans attendent impatiemment des nouvelles officielles, les analystes s’en donnent à cœur joie avec leurs prédictions. Prix, date de sortie, jeux… On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine console de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

La nouvelle console de Nintendo fait l’objet de nombreuses spéculations depuis son annonce officielle. Alors que les détails concrets manquent encore, les experts du secteur se penchent sur les questions cruciales : combien coûtera la Switch 2 et quand sera-t-elle disponible ?

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 : à quel prix peut-on s’attendre ? Notre analyse

D’après un récent rapport de Bloomberg, la prochaine itération de la console hybride pourrait être la plus chère jamais commercialisée par Nintendo. Les analystes qui communiquent régulièrement avec l’entreprise et ses partenaires estiment que le prix de vente pourrait atteindre ou dépasser les 400 dollars, et donc peut-être les 450 euros chez nous.

Une sortie imminente et des ventes record ?

Malgré ce tarif élevé, les spécialistes restent optimistes quant au succès de la console. Certains prédisent même un lancement dès le mois de juin 2025, avec des ventes potentielles de 20 millions d’unités la première année.

Robin Zhu, de Sanford C. Bernstein, estime que Nintendo pourrait avoir entre 6 et 8 millions de consoles disponibles dès le lancement. Si ces chiffres se confirment, il s’agirait du plus grand lancement de l’histoire du jeu vidéo.

Le prix élevé s’expliquerait notamment par l’utilisation de composants plus performants. Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities, évoque même la possibilité d’un tarif atteignant les 499 €, en fonction des coûts de production et d’éventuelles taxes d’importation.

Côté jeux, l’offre s’annonce alléchante. Serkan Toto, observateur basé à Tokyo, prédit « une excellente gamme de jeux dès la première année », avec notamment de nouveaux épisodes de Mario Kart et Mario 3D, ainsi que Pokémon Legends : Z-A et Metroid Prime 4. Les éditeurs tiers devraient également être de la partie, avec potentiellement des blockbusters comme Call of Duty disponibles dès le lancement.

Bien que le prix puisse sembler élevé, les analystes s’accordent à dire que la demande sera au rendez-vous. La réputation de Nintendo et l’attrait de sa nouvelle console pourraient suffire à convaincre les joueurs.