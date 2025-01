Nintendo Switch 2 : date de sortie, écran, puissance, manettes, jeux… tout ce qu’il faut savoir

La nouvelle Nintendo Switch 2 n’est plus un mystère. En attendant sa présentation en détail, nous avons souhaité réunir toutes les informations déjà disponibles autour de la nouvelle console de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Nintendo prépare bien une nouvelle console de jeu, c’est officiel. Plus de six ans après le lancement de la Nintendo Switch, il est logique pour un constructeur de consoles de préparer la suite. Après des semaines de leaks en tout genre avec en point culminant le CES 2025, Nintendo a repris en main sa communication. La Nintendo Switch 2 a été officialisée et la firme donnera plus d’informations lors d’une présentation spéciale le 2 avril.

Ce qui a été confirmé sur la Nintendo Switch 2 :

Une vidéo officielle a été publiée par Nintendo le 16 janvier

Un Nintendo Direct est prévu le 4 avril autour de la future console

La console est plus grande et a des Joy-Cons repensés

Quelles sont les nouveautés de la Nintendo Switch 2 ? Tout ce que l’on sait

Quel est le design de la Nintendo Switch 2 ?

Le design hybride de la Nintendo Switch a été un véritable succès. Non seulement la console s’est très bien vendue, mais en proposant à la fois une console portable et une console de salon, Nintendo s’est grandement facilité le développement de jeux. Plus besoin de placer des équipes à la création d’un jeu sur Nintendo 3DS pendant que d’autres travaillent sur un jeu Wii U : tout le monde pouvait viser la même et unique console, la Switch. Sans surprises, la Switch 2 reprend les mêmes bases.

Si le concept général de la console semble être conservé, Nintendo y apporte des changements. Lors du CES, nos confrères ont pu prendre en main une potentielle maquette 3D de la console de l’accessoiriste Genki. D’après les observations, la Switch 2 serait plus grande que la console originale. Nintendo rappelle tout de même que ce ne sont pas des visuels issus du produit officiel. Cela se confirme ci-dessous, dans les visuels offerts par Nintendo.

Côté connectique, l’USB-C sera évidemment toujours de la partie, mais cette fois, on espère que la console sera parfaitement compatible avec le standard, pour réellement permettre n’importe quel dock d’être compatible.

Toutefois, un nouveau dock serait aussi en préparation conservant la même connectique que la version OLED. Un nouveau ventilateur serait en place ainsi que la prise en charge du 4K30. Au niveau des cartouches, le format semble similaire. Enfin à l’arrière, la béquille a un nouveau design.

Manette : de nouvelles idées pour les Joy-Con

Comme pour le design général, Nintendo conserve le principe des Joy-cons. Toutefois, les manettes de la console ont l’objet des critiques les plus virulentes, notamment à cause des « drifts ». C’est donc sans surprises que les Joy-Cons de nouvelle génération ont été repensés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup à améliorer concernant le Joy-Con. Tout d’abord, Nintendo semble intégrer des sticks analogiques à effet hall, pour en finir avec le drift. On espère que les manettes seront plus ergonomiques, sans perdre leur maniabilité pour les plus jeunes. Cet effet Hall, offrait tout autant de précision tout en restant compact.

Par ailleurs, plutôt que de se glisser dans des rails en plastique, les Joy-Con s’attachent à la console de façon magnétique. Les boutons SL et SR sont ainsi plus gros. Enfin un bouton supplémentaire est placé sur le Joy-Con de droite sous le « Home ».

Au rayon des nouveautés, la première vidéo de présentation semble aussi induire un nouvel usage aux Joy-Con : façon souris PC. Un petit accessoire semble être ajouté. À voir si cela se confirme par la suite.

Écran : définition, fréquence et … LCD ?

Depuis 2017, les écrans Oled se sont largement démocratisés, en particulier sur les appareils mobiles. Il est de plus en plus rare de trouver un smartphone avec un écran LCD. La meilleure version de la Switch propose déjà un écran Oled, et il serait donc étonnant de voir Nintendo régresser sur ce point. Pourtant, c’est bien ce qu’avancent certaines rumeurs. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Nintendo n’a donné aucune information à propos de l’écran.

Au-delà du type d’écran, on peut se demander quelles seront sa définition et sa fréquence d’affichage. Beaucoup ont critiqué le choix de Nintendo d’offrir un écran 1280 x 720 pixels à 60 Hz sur sa Nintendo Switch. En 2024, il serait naturel de s’attendre à des améliorations de ce côté. Les concurrents comme la ROG Ally ou la Lenovo Legion Go proposent du 1920 x 1080 ou du 2560 x 1600 pixels avec des fréquences montant à 144 Hz. Il semblerait aussi que l’écran grandisse pour atteindre les 8 pouces comme le confirme la grande taille de la console.

Ce que l’on ignore à propos de la Switch 2 :

Avec cette courte vidéo d’officialisation, Nintendo a donné rendez-vous pour un Direct prévu au cours du mois d’avril 2025. Au cours de cette présentation, la firme « se penchera plus en détail sur la Nintendo Switch 2, la console qui succèdera à la Nintendo Switch et qui fera son arrivée en 2025 ».

Or, avant d’être officiellement vendue, la console va faire un « tour » sur plusieurs continents, et ce, jusqu’au 1er juin. Il y a donc fort à parier qu’une date de sortie de la Nintendo Switch 2 soit à prévoir pour l’été 2025. Pour que la console soit ensuite le cadeau principal des fêtes de fin d’année.

Quelle est la puissance de la nouvelle Switch 2 ?

Le principal point de frustration pour de nombreux joueurs et développeurs concernant la Nintendo Switch est sans doute sa puissance de calcul. Avec sa puce Nvidia Tegra X1 de 2015 et ses 4 Go de RAM LPDDR4, la solution technique de la Switch n’est plus au goût du jour. Entre 2015 et 2024, l’informatique a beaucoup évolué, en particulier la puissance de calcul de nos appareils mobiles. On peut donc s’attendre à de belles évolutions sur ce point.

Rendez-vous compte, la puce de la Nintendo Switch partage la même architecture Maxwell que les cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 900. Depuis, il y a eu la génération GTX 1000, RTX 2000, RTX 3000 et même RTX 4000. Même en admettant que cette dernière soit trop récente pour que Nintendo puisse en tirer parti, la conception d’une console se fait sur le temps long, le constructeur japonais devrait pouvoir tirer une progression de la puissance de calcul à consommation égale.

Source : Nvidia

Pour Nintendo, le plus important est sans doute de garantir une rétrocompatibilité de la console avec les jeux de la première Switch, et de garder une certaine facilité de développement pour les studios. On pense donc que le constructeur devrait prolonger son partenariat avec Nvidia. Ce dernier pourrait réussir à convaincre Nintendo d’intégrer ses meilleures technologies comme le DLSS ou le ray tracing hardware. Nintendo en aurait même déjà fait une démonstration lors de la Gamescom.

Le DLSS prendrait en particulier tout son sens sur une Nintendo Switch 2. Cette solution permet d’augmenter la définition de l’image en passant du 1280 x 720 pixels et en pouvant monter jusqu’en 4K 3840 x 2160 pixels avec un coût relativement faible sur la consommation de l’appareil. On pourrait facilement imaginer que la Switch 2 puisse activer le DLSS lorsqu’elle est placée dans son dock, en charge, et reliée à un téléviseur. De quoi proposer une compatibilité avec les téléviseurs 4K, tout en conservant une console portable très peu gourmande en mobilité. Le dock de la Nintendo Switch est aujourd’hui limité à un flux Full HD 1920 x 1080 pixels, mais proposer un port HDMI compatible 4K serait très peu coûteux pour la firme et serait d’ailleurs le chemin emprunté par Nintendo. Rappelons que rien n’oblige une console affichant son système d’exploitation en 4K à proposer des jeux avec une qualité d’image 4K native.

La puissance du SoC ARM avec puce graphique Nvidia n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Au quotidien, l’un des points devenus pénibles de la Switch est sans doute la lenteur de son stockage et de sa mémoire vive. Les consoles de nouvelle génération Xbox Series S et PS5 ont trouvé une solution avec l’intégration d’un stockage SSD plus rapide.

Il faut garder en tête que Nintendo n’a pas vocation à rentrer dans une guerre de puissance avec ses concurrents. En revanche, la marque se soucie généralement de l’expérience des joueurs. Des temps de chargement, ce n’est agréable pour personne. Espérons donc que la Switch 2 misera sur un stockage plus rapide.

La Nintendo Switch 2 est-elle compatible avec les jeux de la première Switch ? C’est encore flou

S’il y a quelques sorties importantes de prévues sur le catalogue de Nintendo Switch, les prochains jeux importants se font attendre. Ce qui laisse à penser qu’un changement de génération est imminent. La nouvelle version de la console devrait ainsi débarquer avec un nouvel opus de Mario Kart. C’est ce que semble indiquer les premières images de la console.

Tout comme la transition de la PlayStation 4 à la PlayStation 5, on peut d’ailleurs s’attendre dans un premier temps à voir des jeux à cheval sur les deux générations de Nintendo Switch. Il y a tout de même un titre qui se fait attendre et qui pourrait faire office de vitrine pour la nouvelle console, c’est Metroid Prime 4. Annoncée en 2017 pour le lancement de la première Switch, aucune image n’a été dévoilée pour le moment. En 2019, le développement du jeu est reparti de zéro et a été confié aux développeurs de Retro Studio, les créateurs des premiers Metroid Prime.

Parmi les autres attentes, si l’on exclut l’évident nouvel épisode de Pokémon, on peut s’attendre raisonnablement dans la fenêtre de sortie de la console à un nouvel épisode de Super Mario en 3D. Lors d’un briefing à la mi-année, Nintendo a confirmé que sa nouvelle console sera rétrocompatible aux jeux de Switch.

Enfin, il y a la question de l’adoption de cette nouvelle console par les autres développeurs et éditeurs. Avec son regain de puissance, nous devrions avoir le droit à des portages de jeux PlayStation 5 ou Xbox Series S qui avaient dû faire l’impasse sur la Switch. Selon les rumeurs, celle-ci devrait aussi prendre en charge l’Unreal Engine 5. À ce sujet, c’est avec cette nouvelle génération qu’un certain Call of Duty pourrait bien débarquer sur la console de Nintendo.

Services et écosystème Nintendo

La Nintendo Switch a aussi été la génération sur laquelle le constructeur a pleinement mis en place son abonnement payant Nintendo Switch Online. Avec son pack d’extension, la firme a même créé une sorte de Game Pass du DLC. Le lancement d’une nouvelle génération de console est généralement l’occasion d’intégrer des nouveautés pour les services.

L’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel // Source : Nintendo

Est-ce que Nintendo pourrait faire évoluer son service pour y intégrer des jeux plus récents comme le fait désormais Sony avec son PlayStation Plus Extra ? On y croit peu, mais le constructeur a aussi su nous surprendre ces dernières années. Ce qui nous surprendrait beaucoup moins serait une augmentation du prix du service. Le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus ont eu le droit à des hausses de prix, Nintendo aurait donc toute légitimité à suivre ses concurrents et augmenter son chiffre d’affaires.

On pourrait arguer que la Nintendo Switch a actuellement le système d’exploitation le plus simple du marché et on espère que la Switch 2 proposera la même chose. Toutefois, on aimerait que Nintendo améliore la navigation dans sa boutique en ligne eShop, en particulier les chargements et lags.

Nos attentes : plus de jeux récents dans l’abonnement Nintendo Switch Online.

Le prix : combien coûtera la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch a toujours été commercialisée autour des 300 euros. Les consoles à des prix modestes ont toujours fait le succès de Nintendo, comme la Wii lancée à 299 euros. Quand le constructeur lance une console trop chère, comme la Wii U ou la 3DS, il se prend généralement les pieds dans le tapis. C’est aussi ce qui devrait inciter le constructeur à rester raisonnable concernant les caractéristiques techniques de la machine.

Malgré ça, il faut aussi noter que les prix ont flambé ces dernières années. Microsoft et Sony ont même augmenté le prix de leurs consoles. Il n’est donc pas exclu que la Nintendo Switch 2 voie son prix de départ être fixé plus haut, mais à quel point ? Avec l’inflation ayant touché plusieurs consoles ces derniers temps plusieurs rumeurs évoquent une montée en prix de la console. Certaines informations assurent que la Switch 2 sortirait autour des 400 euros.