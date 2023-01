Une solution au Joy-Con drift existe enfin, mais pas grâce à Nintendo

Un équipementier indépendant pourrait bien avoir trouvé une solution définitive au problème de drift observé depuis des années sur les Joy-Con. Comment ? En utilisant une technologie exploitée par Sega dans les années 90.

Lancée en 2017, la Nintendo Switch souffre depuis ses débuts de joysticks particulièrement capricieux, ayant tendance à provoquer de fausses interactions en jeu même lorsqu’on ne les touche pas. Surnommé « Joy-Con Drift », ce problème matériel n’a jamais vraiment fait l’objet de corrections sérieuses de la part de Nintendo. En 2021, avec le lancement de sa Switch OLED, le constructeur nippon a bien légèrement amélioré la fiabilité des joysticks de sa console portable… mais sans résoudre complètement le problème.

C’est donc dans ce contexte que Gulikit donne le coup d’envoi pour la commercialisation de ses Hall Joystick for Joy-Con. Ces joysticks de remplacement permettent de corriger définitivement le problème de drift grâce à une technologie employée par Sega dans les années 90 pour ses manettes Saturn 3D et Dreamcast.

Un système à aimant vieux comme le monde (ou presque)

Comme le souligne The Verge (à partir d’un article publié il y a quelques mois par iFixit), le type de joystick commercialisé par Gulikit exploite en effet des capteurs à aimants pour détecter le mouvement du joystick. En clair, les composants ne frottent pas les uns contre les autres, ce qui empêche l’usure mécanique des capteurs utilisés par défaut sur les Joy-Con. Ces derniers emploient en effet des potentiomètres, connus pour se détériorer avec le temps et l’usage.

Reste que la solution proposée par Gulikit n’est pas parfaite. Non seulement elle implique un démontage des Joy-Con pour y remplacer manuellement les joysticks (certains utilisateurs pourraient ne pas vouloir s’y risquer), mais elle implique une annulation de la garantie si l’opération est faite sur des Joy-Con achetés récemment. Notez enfin que certains utilisateurs ayant procédé au changement rapportent que les sticks de Gulikit laissent un petit interstice entre leur base et l’anneau qui est censé empêcher la poussière et les petites crasses d’entrer dans la Switch. Un point à prendre en compte.

Les Hall Joystick for Joy-Con de Gulikit sont quoi qu’il en soit disponibles en France sur Amazon, à partir de 31,70 euros la paire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.