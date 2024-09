Est-ce que ce sont les premières images de la Nintendo Switch 2 ?

Une prétendue fuite anime les réseaux sociaux en provenance de Chine. Une série d’images représentant un prototype ou les plans d’usine d’une supposée Nintendo Switch 2 y sont montrés.

Le moment tant attendu est peut-être arrivé. Nous découvrons peut-être les premières images de la nouvelle console de Nintendo. Peut-être.

La suposée fuite

Cette suposée fuite proviendrait d’un site chinois en lien avec la production de la nouvelle console de Nintendo. Elle est relayée sur Reddit ainsi que le forum Resetera.

On y voit des images d’un rendu 3D d’une console ressemblant beaucoup à la Nintendo Switch. Avec un pied ajustable plutôt large à l’arrière, un port USB-C sous la console et deux manettes Joy-Con.

L’écran à l’avant semble mieux intégré au châssis, à l’image de ce que proposait déjà la Nintendo Switch Oled.

Pas d’autres changements particuliers à noter, les boutons seraient les mêmes et le logement pour carte de jeu physique serait toujours là au-dessus. Un second port USB-C semble être intégré au-dessus de la machine, en supplément du port sous la console permettant de se connecter au dock.

On nous propose aussi des images de ce qui seraient les joycons de nouvelle génération, avec leur nouveau système d’attache magnétique. C’est l’une des rumeurs récurrentes concernant la nouvelle console.

La dernière image est une liste de caractéristiques techniques. On y discerne l’intégration d’une mémoire RAM de 12 Go (2x 6 Go) LPDDR5X à 7500 MT/s et un stockage flash de 256 Go UFS 3.1 à 2,1 Go/s.

La puce principale serait développée par Nvidia sous la référence GMLX30-R-A1.

Les raisons d’y croire

Bien que Nintendo soit toujours prompt à nous surprendre, il est attendu par l’ensemble des analystes que sa nouvelle console soit une suite directe à la première Nintendo Switch. Cela permet de continuer le concept de la console hybride, de faciliter la rétrocompatibilité et la transition d’une génération à une autre.

Faire face à ce qui ressemble en tout point à une Nintendo Switch rend donc la chose crédible. On n’essai pas de nous vendre la fuite d’un produit à la pointe de la technologie : ce n’est pas quelque chose que Nintendo serait tenté de concevoir avec sa stratégie.

Les images de Joy-Cons sont également cohérentes avec ce qui attendu de cette nouvelles consoles.

Enfin, le timing correspond à une arrivée de la nouvelle console de Nintendo en production de masse. Quand un produit technologique arrive à cette étape, les probabilités qu’il fasse l’objet d’une fuite de ce genre grimpent en flèche.

Les raisons de ne pas y croire

Les images ne dévoilant rien de surprenant, n’importe qui avec un peu de connaissance en modélisation 3D pourrait proposer les plans diffusés ici. Même chose pour les photos, rien d’impossible à l’heure de l’impression 3D et des fausses images, d’autant qu’il s’agit visiblement d’un prototype et non du produit fini.

Par ailleurs, la fiche de caractéristiques supposée fait omission des caractéristiques de l’écran, ce qui est étrange puisque c’est l’un des composants principaux de la console. De plus, elle se contente surtout de synthétiser les rumeurs déjà publiées au cours des derniers mois.

Cette supposée fuite est surtout relayée sur des forums de fans de jeux vidéo, mais ne provient pas d’une source de fuite réputée, contrairement à ce que l’on avait pour la PS5 Pro. Ici, pas de publication de la part d’Onleaks, EvLeaks, Roland Quandt, billbil-kun ou encore Tom Henderson.

En l’état, impossible d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une fuite de la prochaine console, même si les bruits de couloirs dans l’industrie se font de plus en plus bruyants concernant les plans de Nintendo.