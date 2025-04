8 ans, c’est ce qu’il aura fallu attendre pour avoir une nouvelle console Nintendo entre les mains. Bon, il faudra encore un peu attendre la sortie dĂ©finitive, mais la Switch 2 est dĂ©sormais en prĂ©commande chez les diffĂ©rents e-commerçants. Les prix sont d’ailleurs dĂ©jĂ un peu infĂ©rieurs Ă ce qu’a annoncĂ© Nintendo.

Après l’Ă©chec commercial de la Wii U, Nintendo a eu un coup de gĂ©nie avec sa Switch, une console hybride, Ă la fois nomade et de salon, qui se place aujourd’hui parmi les consoles les plus vendues de tous les temps. L’avenir de la Switch 2 n’est Ă©videmment pas encore tracĂ© et impossible de savoir de source sĂ»r quel chemin il prendra, mais ce qui est sĂ»r en revanche, c’est que la console a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e le mercredi 2 avril 2025 et que les prĂ©commandes sont dĂ©jĂ lĂ , malgrĂ© l’annonce du 8 avril par Nintendo.

Des baisses de prix sont dĂ©jĂ intervenues depuis le dĂ©but des prĂ©commandes, mais tout n’est pas fixe, comme avec les droits de douanes imposĂ©s par le prĂ©sident des États-Unis, Donald Trump, qui pourraient augmenter le prix de la console.

Bref, si vous voulez votre exemplaire de la Nintendo Switch 2 au meilleur prix, n’hĂ©sitez pas Ă revenir rĂ©gulièrement sur cet article. Nous le mettrons Ă jour au fur et Ă mesure des nouvelles offres et des potentielles baisses de prix.

Où précommander la Nintendo Switch 2 ?

Nous en savons maintenant beaucoup plus sur la Nintendo Switch 2, elle sortira le 5 juin 2025 en France. Nintendo a dévoilé sur son site officiel que la console est disponible seule à 469,99 euros, ou en pack avec une édition numérique du jeu Mario Kart World à 509,99 euros.

Seulement voilĂ , les prĂ©commandes devaient dĂ©marrer Ă partir du 8 avril prochain d’après le Nintendo Store, mais les e-commerçants ont lancĂ© les hostilitĂ©s plus tĂ´t que prĂ©vu, avec des offres cumulĂ©es et mĂŞme des baisses de prix.

Notez que pour toute prĂ©commande chez Amazon, Boulanger, Cultura, E.Leclerc, Cdiscount, Auchan ou la Fnac et Darty, vous serez dĂ©bitĂ© Ă l’expĂ©dition, sauf chez Micromania.

D’ailleurs, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre prise en main de la Nintendo Switch 2 avant de faire votre choix ! Et, si vous ne voulez pas payer 90 euros vos jeux Switch 2, nous vous conseillons vivement de lire cet article.

Temps forts – Toutes les offres Nintendo Switch 2 disponibles

Nintendo Switch 2 : quelles sont les nouveautés ?

Avec la Wii U, la firme japonaise n’a pas su bien expliquer la diffĂ©rence avec la Wii première du nom, surtout que personne ne comprenait pourquoi « U ». Les erreurs commises sont dĂ©sormais apprises et la nouvelle console suit la logique des nombres (comme le fait Sony avec ses PlayStation ou Apple avec ses iPhone) en s’appelant tout simplement Nintendo Switch 2. C’est peut-ĂŞtre bĂŞte, mais au moins cela a le mĂ©rite d’ĂŞtre clair dans l’esprit du grand public, le fait que c’est bel et bien une toute nouvelle console.

Mais alors, qu’a-t-elle de nouveau par rapport Ă la Nintendo Switch première du nom ? Eh bien, un tas de choses, mĂŞme si elles se ressemblent beaucoup l’une l’autre. La Nintendo Switch 2 est dĂ©jĂ plus massive, avec un Ă©cran d’environ 7,9 pouces. C’est donc plus que la Switch OLED et ses 7 pouces ou la Switch classique et ses 6,2 pouces. Pas de technologie Oled malheureusement, mais la nouvelle console de Big N propose une dalle LCD Ă 120 Hz, avec une dĂ©finition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels, en plus d’une compatibilitĂ© HDR. En plus des fines bordures, l’immersion devrait ĂŞtre garantie en mode nomade, avec une belle fluiditĂ© d’affichage.

Les Joy-Con sont Ă©videmment plus gros pour respecter le format de la nouvelle console, et ne se glissent plus dans le rail, mais s’aimantent Ă l’aide de support magnĂ©tique. Une petite gâchette supplĂ©mentaire est alors disponible pour les dĂ©crocher sans forcer. D’ailleurs, les touches sont toutes plus imposantes pour un meilleur confort. Et cela prend Ă©videmment tout son sens avec la possibilitĂ© d’utiliser le Joy-Con comme une souris de PC.

Quant au nouveau bouton C, il permet finalement d’ouvrir la fonctionnalitĂ© GameChat, pour communiquer avec des amis pendant que vous jouez Ă un jeu. Le micro se trouve directement sur la console, et entend votre voix mĂŞme Ă distance. Il permet aussi de partager son Ă©cran de jeu avec d’autres joueurs, et donc voir ses amis jouer, mĂŞme si ce n’est pas le mĂŞme jeu. Un accessoire camĂ©ra peut Ă©galement ĂŞtre branchĂ© pour streamer sa partie comme sur Twitch. Ce dernier peut aussi mettre votre tĂŞte dans une bulle pour que tout le monde aperçoive votre visage pendant une partie. Un abonnement Nintendo Switch Online sera nĂ©cessaire pour utiliser GameChat.

Nintendo a aussi introduit la fonctionnalité GameShare, pour partager le même jeu sur plusieurs consoles, au lieu de jouer à plusieurs sur la même console. Uniquement certains jeux seront compatibles avec cette fonctionnalité.

Ce qui change aussi cĂ´tĂ© design, c’est la bĂ©quille arrière qui prend moins de place dans le châssis de la console, et qui semble tout de mĂŞme solide, avec cette forme en U. Il y a aussi un peu plus de connectique qu’avant, avec notamment un port USB-C supplĂ©mentaire sur la tranche haute. CĂ´tĂ© stockage, c’est bien plus que la Switch Oled, avec 256 Go en interne et toujours extensible via microSD.

Concernant les performances, la Nintendo Switch 2 promet fort heureusement d’ĂŞtre plus puissante que sa prĂ©dĂ©cesseure, et ça ne devait pas ĂŞtre très dur de toute façon. Nintendo n’a pas prĂ©cisĂ© pendant sa confĂ©rence, mais la partie CPU serait trois fois plus puissante et la partie GPU serait quatre fois plus performante, pour un rendu 4K sur TV grâce au DLSS de Nvidia.

Le dock fait d’ailleurs peau neuve avec un nouveau look plus arrondi, l’ajout d’un système de ventilation ainsi que (enfin) un port Ethernet de base.

Quid de la rétrocompatibilité ?

La firme de Kyoto avait dĂ©jĂ Ă©voquĂ© le sujet, mais c’est bel et bien officiel maintenant : la Switch 2 pourra lire vos jeux Nintendo Switch, que ce soient ceux en physique que vous avez chez vous que ceux en dĂ©matĂ©rialisĂ© via les cartouches virtuelles. Il y aura aussi des jeux Nintendo Switch 2 Edition, qui sont tout simplement des nouvelles versions des jeux Switch classique pour la nouvelle console, avec de meilleurs graphismes et aussi du nouveau contenu, comme pour Mario Party Jamboree.

Cependant, l’inverse ne sera Ă©videmment pas possible, mĂŞme si les cartouches de la Switch 1 et la Switch 2 ont la mĂŞme forme, juste la couleur change. Elle est dorĂ©navant rouge Ă la place de noir, mais offre de meilleures performances de lecture.

Bonus : les jeux GameCube arriveront en exclusivitĂ© sur la Switch 2 avec l’abonnement Nintendo Switch Online !

Les accessoires de la Switch 2

Si la plupart des anciens périphériques seront compatibles, la nouvelle console de Nintendo vient évidemment avec son lot de nouveaux accessoires. Certains fabricants vont évidemment proposer des produits sous licence officielle, et sûrement moins chers, mais voici la liste de ceux produits directement par Big N :

Afin de découvrir les autres consoles portables disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide gaming dédié.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l'impossible à l'équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l'on évoque ici.

D'ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.

