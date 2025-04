La première pub TV de la Switch 2 est un clin d’œil Zelda-cieux

34 ans après sa pub pour la Super Nintendo, Paul Rudd revient en force pour la Switch 2.

Paul Rudd, celui du MCU, connu pour son rôle d’Ant-Man, revient sous les feux des projecteurs dans une pub pour la Nintendo Switch 2.

Mais ce n’est pas juste une pub lambda : c’est un clin d’œil savoureux à ses débuts, il y a 34 ans, dans une publicité pour la Super Nintendo (SNES).

Oui, avant de sauver le monde avec des fourmis, Paul Rudd vendait des consoles.

Un voyage dans le temps, version 90’s

Remontons à 1991. La SNES, console mythique de Nintendo, faisait rêver les gamers avec des titres comme F-Zero et The Legend of Zelda: A Link to the Past. À l’époque, une pub mettait en scène un jeune Paul Rudd, vêtu d’un manteau noir trop grand, dans une ambiance sombre et brumeuse. La musique flippante et l’écran géant en extérieur donnaient un vibe très… années 90. Le slogan ? « Maintenant, tu joues avec le pouvoir. » Iconique. Cette pub, c’était du pur marketing de l’époque : un mélange d’exagération théâtrale et un aspect très cool.

Aujourd’hui, Nintendo remet le couvert avec une pub pour la Switch 2 qui reprend ces codes. Paul Rudd, toujours aussi frais, enfile le même manteau et replonge dans cette esthétique rétro. La musique inquiétante est de retour, la brume envahit son salon, mais cette fois, l’ambiance bascule vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux.

On voit Paul jouer à Mario Kart World with sa famille, dans une scène qui respire la simplicité et la bonne humeur. C’est un hommage malin.

