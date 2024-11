Google Messages : likez vos messages en un clin d’œil avec ce nouveau raccourci

Google Messages vient de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet de réagir rapidement aux messages.

L’application Google Messages // Source : Frandroid

L’application de messagerie Google Messages, installée sur la plupart des smartphones fonctionnant sous Android, déploie une nouvelle fonctionnalité à grande échelle. Inspirée d’autres plateformes d’échange comme Instagram, elle permet de réagir rapidement avec un émoji de cœur à certains messages reçus.

La fonctionnalité est déployée pour tous dans Google Messages

Initialement repérée en février dernier dans une version bêta du système d’exploitation Android, cette fonctionnalité apporte la possibilité de réagir à un message par un « like » en effectuant un double tapotement. D’après le média en ligne 9to5 Google, le déploiement de cette fonctionnalité a été effectué du côté des serveurs de la firme de Mountain View. En d’autres termes, vous n’avez aucune mise à jour à faire pour en bénéficier.

Un double appui permet de laisser un cœur sur Google Messages. // Source : Florent Lanne – Frandroid

Néanmoins, notez que la seule réaction possible pour le moment est cet émoji de cœur. Dans la version bêta mise à l’épreuve précédemment par Google, il était possible de choisir un émoji spécifique. Lors de l’écriture de cet article, seul le « like » avec un cœur est possible.

