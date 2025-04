Comment Cyberpunk 2077 devrait très bien tourner sur Switch 2 : le DLSS de Nvidia aux manettes

Cyberpunk 2077 sur Switch 2 avec le DLSS ? CD Projekt RED l’a confirmé, et ça promet du lourd.

La Nintendo Switch 2 n’est pas encore sortie, mais même après son annonce complète, elle réserve encore des surprises.

Lors de la tournée de lancement de la console, Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus, a été présenté en version jouable. Et surprise : CD Projekt RED, les créateurs du jeu, ont confirmé que le titre utilisera la technologie DLSS de Nvidia, une première pour un jeu sur ce type de console.

Qu’est-ce que le DLSS ?

Le DLSS, ou Deep Learning Super Sampling, c’est une technologie très populaire sur PC désormais, et même sur console.

Cette technologie, développée par Nvidia, utilise l’intelligence artificielle pour « reconstruire » une image de haute qualité à partir d’une image de définition plus basse.

Concrètement, au lieu de faire tourner Cyberpunk 2077 en 1080p natif (ce qui demanderait une puissance énorme), la Switch 2 peut rendre le jeu en, disons, 540p, puis le DLSS s’occupe de « tricher » pour que l’image finale paraisse nette et détaillée, comme si elle était en Full HD. Résultat ? Des graphismes au top, une fluidité au top, et tout ça sans faire surchauffer la console. Les Tensor Cores (des puces spécialisées dans l’IA) intégrés au processeur de la Switch 2 rendent ça possible.

Mais attention, ce n’est pas juste une question de définition. Le DLSS utilise des données des images précédentes et des informations comme les mouvements dans le jeu pour créer une image super propre. C’est une version avancée d’une technique appelée TAA (Temporal Anti-Aliasing), mais dopée à l’intelligence artificielle. Sur la Switch 2, le DLSS fonctionne aussi bien en mode portable (quand vous jouez sur l’écran de la console) qu’en mode docké (connecté à votre télé).

Différents modes graphiques

CD Projekt RED a aussi dévoilé comment Cyberpunk 2077 s’adaptera aux deux façons de jouer sur Switch 2. En mode docké, branché à la TV, le jeu propose deux options :

Mode Qualité : 30 images par seconde (ips) avec une résolution cible de 1080p, pour des graphismes ultra-détaillés.

: 30 images par seconde (ips) avec une résolution cible de 1080p, pour des graphismes ultra-détaillés. Mode Performance : 40 ips, toujours en 1080p, mais avec un peu moins de détails pour plus de fluidité. Ce mode nécessite un téléviseur compatible 120 Hz pour une expérience optimale.

En mode portable, les choses changent un peu, car la console a moins de puissance… elle est moins bien refroidie et consomme moins. Le Mode Qualité reste à 1080p et 30 ips, tandis que le Mode Performance passe à 720p et vise 40 ips, toujours avec l’aide du DLSS.

Dans les deux cas, la console utilise une définition dynamique : si le jeu devient trop gourmand, la définition de base peut descendre (jusqu’à 540p en docké ou 360p en portable) avant d’être améliorée par le DLSS. Vous ne devriez même pas remarquer ces ajustements à l’œil nu.

Il faut dire que Cyberpunk 2077 est une bête technique. À sa sortie en 2020, il a fait plier des consoles comme la PS4 et la Xbox One, et même certains PC haut de gamme. Le faire tourner sur une console portable, c’est un exploit. Le DLSS permet à la Switch 2 de proposer des graphismes dignes des consoles de salon, tout en restant compacte et économe en énergie. Cela ouvre la porte à d’autres jeux ambitieux sur la console, et ça montre que Nintendo a misé gros sur son partenariat avec Nvidia.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

