Nintendo Switch 2 : le gigantesque Tegra T239 dévoilé en images, plus grande qu’un Apple M4 et même le GPU Nvidia GeForce RTX 5070

À quelques semaines de son lancement, la Nintendo Switch 2 se dévoile à travers une photo de son circuit imprimé. La surprise ? Un SoC Nvidia démesurément grand pour les standards actuels.

Le bouton C de la Nintendo Switch 2 // Source : Frandroid

Une photo du circuit imprimé de la Nintendo Switch 2 confirme que Nintendo utilise bien une puce ARM Nvidia Tegra T239. Cette puce est étonnamment massive, elle dépasse en taille l’Apple M4 et même le GPU Nvidia GeForce RTX 5070 pour ordinateur portable.

Un utilisateur nommé @Kurnalsalts a publié une photo du circuit imprimé de la console. Malgré la définition limitée de l’image, on peut clairement identifier la puce Nvidia Tegra T239.

Ce qui frappe immédiatement, c’est la taille impressionnante de ce SoC ARM : 214,5 mm². Cette dimension considérable s’explique notamment par le procédé de fabrication Samsung 8 nm, une technologie datant de 2017 et désormais dépassée. La puce intègre huit cœurs de performance ARM Cortex-A78E et se révèle légèrement plus grande qu’un GPU Nvidia GeForce RTX 2050 pour portable de 2021, bien que ce dernier possède un tiers de plus d’unités de calcul CUDA basées sur la même architecture Ampere.

Les progrès de la miniaturisation mis en évidence

La comparaison avec des puces plus récentes illustre parfaitement les avancées considérables réalisées dans la fabrication des semi-conducteurs ces dernières années. Le GPU Nvidia GeForce RTX 5070 pour PC portable, malgré ses 4 608 cœurs CUDA et sa puissance nettement supérieure, occupe une surface de seulement 181 mm² grâce à sa gravure en 5 nm.

Plus impressionnant encore, l’Apple M4 gravé en 3 nm n’occupe qu’une surface de 165,9 mm². D’autant plus que l’Apple M4 embarque environ 28 milliards de transistors, soit près de trois fois plus que le Tegra T239 de la Switch 2.

Ces différences soulignent un compromis technique de Nintendo : opter pour une puce plus ancienne et plus volumineuse, probablement pour des raisons de coût et de disponibilité, plutôt que d’utiliser les technologies de pointe.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.