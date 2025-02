Nintendo a trouvé comment discrètement augmenter le prix de ses jeux

Les changements de génération sont l’occasion pour les constructeurs de console de faire évoluer leurs services et d’une manière générale, leur politique tarifaire.

Nintendo semble prendre ce chemin avec l’annonce ce mardi 18 février de la fin de son système de points or My Nintendo, quelques mois avant le lancement de la Nintendo Switch 2.

Nintendo indique sur sa page officielle.

À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d’obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date.