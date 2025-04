« Le succès de la Nintendo Switch 2 est certain » : prix, pénurie, jeux, offres… la Fnac nous dit tout sur le lancement

Frandroid a pu s’entretenir avec Charlotte Massicault, responsable de l’activité Gaming à la Fnac, dans le cadre du lancement à venir de la Nintendo Switch 2. On y aborde les risques de pénuries, la question du prix de la console et des jeux, mais aussi son éventuel succès.

Le lancement d’une console de jeu a cela de particulier qu’il n’intervient pas tous les quatre matins. Nous sommes sur un marché à trois constructeurs avec un cycle de renouvellement de 6 ans en moyenne.

Autrement dit, le lancement d’une console de jeu est un événement à la fois pour le jeu vidéo et dans le monde de la tech. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’annonce de la Nintendo Switch 2 a suscitée beaucoup de passion de la part de notre audience, mais aussi au sein de la rédaction de Frandroid.

On sait désormais que la console arrive le 5 juin 2025 dans les rayons. Entre son prix plus élevé et son catalogue de lancement qui fait débat, la console connaitra-t-elle un grand succès ? Nous avons pu interroger Charlotte Massicault, directrice, entre autres, de l’activité gaming de la Fnac.

Un « niveau historique » de précommande « incroyable »

Pour Charlotte Massicault, la question du succès de la Nintendo Switch 2 est presque déjà réglée, en tout cas pour son lancement commercial.

Sans livrer de chiffres définitifs, puisque nous sommes de toute façon aux stades de précommandes annulables pour le moment et qu’il reste un mois avant la commercialisation, elle nous confie que « le succès est certain maintenant, il est établi ».

Les premiers jours, le premier week-end, ça a été complètement dingue. Nous on a vu, en termes de précommande sur une console, on était à un niveau historique assez rapidement.

La Fnac fait partie des enseignes qui ont très vite ouvert les précommandes dès le Nintendo Direct du 2 avril 2025, ce qui a pu favoriser les commandes vers la Fnac en France.

La chance qu’on a eue, c’est que la Fnac s’est retrouvée ouverte très rapidement aussi, notamment sur le pack Mario (NDLR : le pack Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World) où on a un niveau de précommande incroyable.

« Le prix n’est pas un frein »

La Nintendo Switch 2 n’est pas faite pour les enfants, ou en tout cas, Nintendo fait un pas de côté sur son public cible familial pour le lancement avec une communication davantage tournée vers les passionnés de jeux vidéo.

Résultat, le « prix n’est pas un frein aujourd’hui à l’attention que peuvent avoir les gamers sur ce type de produits ». Ils se tournent même en majorité vers le pack Mario Kart World « beaucoup plus populaire ».

Tout le monde attendait Mario Kart World, il a l’air assez dingue et donc forcément, c’est le premier jeu avec lequel les gamers vont jouer.

L’autre signe de ce changement de public pour le lancement de la console est dans le panier moyen des précommandes.

Ce qui nous a le plus étonné, et qui là pour le coup pourrait créer un sujet [sur les stocks], ce sont les accessoires. Les accessoires cartonnent, en particulier la caméra pour GameChat. Le poids des accessoires par rapport à d’habitude chez Nintendo est beaucoup plus important. C’est là qu’on voit qu’on est sur une communauté plus gamer qui va acheter tout l’écosystème ensemble.

Seul petite ombre au tableau pour le moment, les précommandes de jeux : « les gens sont peut-être un peu attentistes aussi par rapport aux prix pratiqués […] on sait qu’il y aura une grosse accélération sur la fin ».

Est-ce que la Nintendo Switch 2 sera en rupture de stock ?

Les lancements de la PlayStation 5, des Xbox Series, mais aussi des cartes graphiques ont été marqués par des ruptures de stock permanentes et une proie aux phénomènes du scalping.

Avec une console aussi attendue que la Nintendo Switch 2, la crainte d’une rupture est de mise. Charlotte Massicault est très rassurante sur ce point, même si elle n’écarte pas un lancement qui pourrait être en flux tendu.

On est plutôt confiant et Nintendo est plutôt confiant au niveau des allocations du marché français. Est-ce qu’il y aura quelques difficultés sur les premières semaines ? C’est tout à fait possible.

Pour autant, les précommandes sont toujours ouvertes à la Fnac pour l’heure et l’enseigne se veut rassurante.

On se veut rassurant. On est plutôt optimiste. En tout cas, aujourd’hui, tous ceux qui ont passé leurs précommandes seront servis.

Charlotte Massicault suggère par ailleurs, que les précommandes seront fermées par la Fnac si l’enseigne ne devait plus avoir l’assurance d’une disponibilité « day one » de la console.

10 magasins Fnac ouvriront à minuit pour la Switch 2

Le précédent lancement d’ampleur chez Nintendo en France était la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu a été un carton et son lancement un vrai moment de célébration pour le jeu vidéo. La Fnac et Micromania avaient organisé un événement spécial avec une ouverture des magasins à minuit.

Pour la Nintendo Switch 2, la Fnac renouvelle et amplifie l’expérience. Cette fois, ce n’est plus seulement le seul magasin de St-Lazare à Paris, mais 10 boutiques en France « à Paris, en région parisienne, mais aussi en province », qui ouvriront leurs portes à minuit pour le lancement de la Switch 2, le 5 juin 2025.

Pas de détails pour le moment sur l’événement, mais « il y aura beaucoup de surprises » que la Fnac travaille avec Nintendo, comme « des jeux concours et pas mal de choses ».

La Fnac prépare aussi des choses après le lancement de la console. On pense forcément à la Paris Game Week 2025 (PGW) à la fin de l’année, première édition du salon après le lancement de la Switch 2.

Ça devrait être une année majeure pour la Paris Game Week. On en attend beaucoup et on commence à travailler ardemment sur le projet avec l’organisateur.

