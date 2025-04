La Nintendo Switch 2 n’est pas faite pour les enfants ! Découvrez pourquoi

La Switch 2 est-elle faite pour tout le monde ? Oui, mais il y a tout de même un glissement vers une génération en particulier.

La Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

La présentation de la Switch 2 a fait grand bruit. De mémoire de journaliste, rares sont les évènements qui ont pu être autant médiatisés. On en parle (indirectement) jusque dans le bureau oval, c’est dire.

La console de Nintendo a tout pour suciter l’intérêt des joueurs avec son harware bien plus développé que celui de la Switch. Si d’apparence, elle ressemble fortement à la Switch, c’est une illusion.

À l’intérieur, tout a changé. Habituellement, on a des composants en communs comme entre la DS et la 3DS ou entre la Wii et la Wii U. Avec la Switch 2, Nintendo a choisi de repartir d’une feuille blanche, ce qui pose d’ailleurs quelques problèmes de compatibilité avec les jeux de la Switch de première génération.

Mais surtout, à force de décortiquer l’annonce de cette nouvelle console, une idée s’impose à nous. Ce n’est plus vraiment une console familiale et surtout bien moins une console pour enfants qu’ont pu l’être les précédentes générations. Une évolution vers un public mature qui ne s’est pas faite en une console.

Doom sur SNES // Source : Nintendo

Non, on peut en voir les prémises dès la SNES qui accueillait Doom ou Mortal Kombat, Conker’s Bad Fur Day sur N64, la GameCube qui nous faisait redécouvrir l’excellent Resident Evil 4, Madworld et Manhunt 2 sur Wii ou Zombi U sur Wii U. Mais on ne parle alors que de jeux épiphénomènes, la grande majorité des ludothèques des consoles précitées étant plutôt familiales et tout public.

Une foule de jeux plus matures

Pour la Switch 2, le ton est donné dès la première image de la longue conférence de Nintendo : le logo Pegi 18+. Il prévenait qu’on allait voir du contenu mature chez Nintendo. Et on n’a pas été déçu. Durant l’heure et demie qu’a duré l’évènement, on a pu découvrir parmi le line-up de lancement de la console une belle poignée de jeux interdits aux mineurs parmi lesquels :

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Yakuza 0 Director’s Cut

Ils seront rejoints par la suite par, notamment, le célébrissime Elden Ring, mais aussi un jeu exclusif de From Software pour la Switch 2 : The Duskbloods.

Et puis il y a les jeux avec un Pegi plus léger, mais que l’on voit plus entre les mains d’adolescents et adultes que de jeunes joueurs :

Kunitsu-GamI: Path of the Goddess

Civilization VII: Nintendo Switch 2 Edition

Daemon x Machina Titanic Scion

Civilization VII // Source : Nintendo

Bien que certains titres familiaux comme Mario Kart World soient présents, ils sont minoritaires par rapport aux jeux complexes ou narratifs.

Un design sombre et épuré

En s’intéressant au matériel, on découvre aussi une livrée bien moins colorée qu’à l’accoutumée chez Nintendo. La Switch 2 est totalement noire. Seules les sticks sont cerlés de bleu et de rouge pour rappeler les manettes de la première Switch.

Les autres touches de couleurs sont à chercher à la jonction entre les Joy-Con et les tranches de l’écran. Elles sont invisibles lorsque les manettes sont attachées à la Switch 2.

Des manettes plus adaptées

Parlons d’ailleurs de ces Joy-Cons. Nintendo les a totalement revu. Ils sont aimantés ce qui permettra d’éviter la casse des petits ergots qu’utilisent les manettes de la Switch.

Mais ils sont surtout plus imposants que ceux de la Switch. Les boutons ZL et ZR ont aussi été agrandis, tout comme les sticks analogiques. Des modifications d’ergonomie qui ont été faites pour mieux convenir aux mains d’adultes ou de grands adolescents.

Et ce n’est absolument pas pour me déplaire, ne croyez pas le contraire. Je suis le premier à avoir investi dans des joy-cons alternatifs pour gagner en confort sur ma Switch.

La course à la performance

Point de rupture sur les performances. Pour Nintendo, le gameplay a toujours primé sur les graphismes. Une stratégie payante puisque ses productions vieillissent moins vite que celles de la concurrence.

La Switch 2 affiche jusqu’en 4K à 60 fps sur son dock (upscaling) // Source : Nintendo

Mais avec la Switch 2, on ne se contente plus d’un matériel juste mis à jour. Non, on entend résonner des termes que l’on entend plutôt chez Microsoft ou Sony d’habitude. DLSS, 120 fps, ray-tracing, HDR et même de l’IA avec Nvidia.

On a droit à du HDR // Source : Nintendo

Oui, Nintendo compte aussi offrir un gap technologique à ses clients. La Switch 2 n’est plus à part du reste du marché, mais elle veut — en partie tout du moins — entrer en concurrence directe avec les PS5 et Xbox Series S/X en offrant un visuel léché, ce qui devrait aussi attirer un public qui y est sensible et plus âgé.

Le prix

Et puis il y a la question du prix. 469 euros nue. C’est une somme à laquelle Nintendo ne nous a jamais habitué, tout du moins pas depuis longtemps. La NES est sortie à 1490 francs, ce qui équivaudrait aujourd’hui à 480 euros, inflation comprise. Mais les consoles qui ont précédées la Switch 2 ne grimpaient pas au-dessus de 350 euros. D’ailleurs, les joueurs ont su manifester leur gronde sur le live de Nintendo of America.

Les prix // Source : Nintendo

Une campagne marketing qui vise un nouveau public

Nintendo souhaite élargir sa base d’utilisateurs en attirant des joueurs plus âgés, souvent associés à des jeux complexes. Une vision qui en passe par sa campagne marketing.

De toutes les images de présentation de la console, à aucun moment on ne voit un bambin y jouer. Au mieux, on peut y trouver de grands adolescents, mais ce sont surtout des adultes qui paraissent.

De très grands enfants // Source : Nintendo

Au bilan, Nintendo semble repositionner la Switch 2 comme une console universelle, mais avec une forte orientation vers les adultes.

Cela ne signifie pas qu’elle n’est pas adaptée aux enfants (il y a bien un contrôle parental), mais son marketing met clairement l’accent sur des fonctionnalités et un catalogue qui séduisent davantage les joueurs adultes.

Ce choix stratégique reflète une volonté d’élargir son audience tout en capitalisant sur le succès de la Switch originale auprès de tous les groupes d’âge. La vieille dame de 2017 a encore de beaux jours devant elle.

