The Witcher 3 passe vraiment dans la « next-gen » avec un impressionnant mod graphique

Un nouveau mod repousse la fidélité graphique de The Witcher 3 avec de nouvelles textures et modèles pour un résultat saisissant.

Source : CD Project RED

The Witcher 3 va fêter ses 10 ans l’année prochaine et le jeu n’en finit pas de faire travailler les moddeurs. Après une version mise à jour next-gen déployée en 2022 qui apportait de nombreuses améliorations graphiques avec l’ajout du ray tracing, un nouveau mod repousse la fidélité graphique du jeu.

HalkHogan, auteur du « HD Reworked Project » qui avait notamment été inclus par CD Project Red dans la version next-gen, vient de sortir une nouvelle version encore plus impressionnante de son propre mod.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La version next-gen définitive de The Witcher 3 ?

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

Il faut savoir que HalkHogan a aussi travaillé sur de très nombreux mods pour Cyberpunk 2077, Skyrim, Fallout 4 et plus récemment Starfield. Loin d’être paresseux, son travail se base toujours sur les textures d’origine des créateurs et ne se base pas sur un simple upscaling par IA.

The Witcher 4 (Complete edition) The Witcher 3 (mod)

Dans cette nouvelle version, le moddeur annonce avoir apporté des « milliers de changements » sur une très grande partie des éléments graphiques du jeu comme les textures, modèles et matériaux. Les textures sont ainsi beaucoup plus fines, plusieurs surfaces affichent désormais un relief plus réaliste et certains modèles ont été retravaillés, aussi bien sur leur finesse que leurs matériaux.

The Witcher 4 (Complete edition) The Witcher 3 (mod)

The Witcher 4 (Complete edition) The Witcher 4 (mod)

HalkHogan l’assure, tout son travail est « conforme à la vision artistique de CDPR pour The Witcher 3 ». Et bonne nouvelle, le mod ne devrait pas impacter plus que ça les performances du jeu sur PC, si ce n’est être plus gourmand pour la mémoire vidéo de votre carte graphique.

The Witcher 4 (Complete edition) The Witcher 4 (mod)

Il faudra cependant être patient : les vitesses de téléchargement sont plafonnées à 1,5 Mo/s sur NexusMod en version gratuite, il vous faudra donc entre 2 et 3 heures pour télécharger les 12 Go nécessaires pour installer cette nouvelle version du mod.

Pour aller plus loin

The Witcher 4 : le développement sous Unreal Engine 5 plus laborieux que prévu