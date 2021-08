Google Pixel 6 et 6 Pro : ne vous attendez pas à un prix bon marché

Google prévient : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront des téléphones premium... avec le prix qui va avec.

Combien coûteront les Pixel 6 et 6 Pro ? Impossible à dire avec précision aujourd’hui, mais une chose est certaine : il ne faut pas s’attendre à un prix tout doux comme c’était le cas du Pixel 5.

Des téléphones haut de gamme

À la surprise générale, Google vient de dévoiler de nombreuses informations sur les Pixel 6 et 6 Pro, bien que la présentation complète n’aura lieu que cet automne. On a ainsi (re)découvert leur design, leurs couleurs, quelques éléments concernant leur appareil photo et plus encore.

À cette occasion, The Verge a eu l’occasion de s’entretenir avec Rick Osterloh, responsable du hardware chez Google. Lors de cette interview, le cadre de la firme de Mountain View est revenu sur le positionnement des Pixel. « Nous n’avons vraiment pas joué sur le terrain des flagships ces deux dernières années… ici ce sera différent », indique-t-il avant de rajouter que « ce sera certainement un produit haut de gamme ».

Adieu prix abordable

Il faut dire que le Pixel 5 avait frappé fort en proposant une expérience qui se concentrait sur l’essentiel au prix marquant de 600 euros. Un excellent téléphone pour un tarif contenu donc. Pour les Pixel 4 et 4 XL, les prix débutaient respectivement à 769 et 899 euros.

Si les Pixel 6 et 6 Pro sont donc plus « premium » que les modèles des deux dernières années, il faut donc s’attendre à des tarifs qui s’alignent en conséquence. Bien que rien ne soit indiqué pour le moment, on peut donc s’attendre à débourser autour de 1000 euros lors du passage en caisse, voire plus selon les déclinaisons de stockage.

Sortie cet automne

Les Pixel 6 et 6 Pro seront complètement dévoilés « cet automne ». Certains indices laissent penser qu’ils pourraient voir le jour le 30 septembre, pour une commercialisation en octobre. Cela reste néanmoins à confirmer.