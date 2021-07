Google Pixel 6 et 6 XL : design, date de sortie, fiche technique… tout ce qu’on sait sur ces smartphones

Design, date de sortie, prix, fiche technique... Les Pixel 6 et Pixel 6 XL (ou 6 Pro) de Google commencent à se révéler. Voici un condensé de tout ce que l'on sait sur les prochains smartphones de Google.

Outre le fait qu’il s’agisse du développeur d’Android, Google s’est créé un écosystème de produits articulé autour de ses différents services. Enceintes intelligentes, Chromebooks… Google est partout et ne peut évidemment pas faire l’impasse sur l’objet technologique le plus en vogue du moment : les smartphones.

En 2021, on s’attend à ce que le géant de la recherche lance une nouvelle gamme de téléphones, les Pixel 6. Nous avons condensé ici toutes les fuites et rumeurs à leur sujet afin de dresser un premier portrait-robot de ces appareils.

Deux déclinaisons pour le Pixel 6

En 2021, Google lancerait deux smartphones : les Pixel 6 et 6 XL (ou 6 Pro).

Plusieurs années durant, Google a lancé ses smartphones par paire, avec une version « standard » et une version XL, munie d’un écran plus large afin de laisser plus de choix aux consommateurs. En 2020 en revanche, la formule a changé avec un unique Pixel 5, accompagné de deux Pixel 4a, moins bien équipés, mais offrant un excellent rapport qualité-prix.

Il semblerait que ce catalogue n’ait pas particulièrement séduit Google qui reviendrait en 2021 à un duo de smartphones premium : les Pixel 6 (nom de code : Oriel) et « Pixel 6 Pro » (nom de code : Raven) à en croire de nombreuses sources. Cette nomenclature laisse présager non seulement un changement de taille, mais aussi une amélioration de certaines caractéristiques pour le plus grand, à l’instar de ce que proposent un grand nombre de constructeurs, à commencer par Apple.

Dans un formulaire à l’intention des développeurs, Google a néanmoins laissé entrevoir la possibilité de garder sa nomenclature habituelle avec un Pixel 6 et un Pixel 6 XL.

Le design des Pixel 6 s’annonce unique

À l’avant, les Pixel 6 et 6 XL s’annoncent plutôt standards.

Le capteur d’empreintes devrait être intégré sous l’écran.

À l’arrière en revanche, le module photo serait intégré de manière originale… et proéminente.

Adieu le design sobre du Pixel 5, les Pixel 6 et 6 XL pourraient bien montrer une nouvelle fois la créativité esthétique de Google. À l’arrière tout du moins.

Le leaker Jon Prosser a publié ce qu’il annonce être des rendus 3D des Pixel 6 et 6 XL, ce design ayant rapidement été corroboré par Max Weinbach. Mieux encore, le leaker au track record quasi parfait OnLeaks, a lui-même confirmé l’information avant de publier des rendus qu’il annonce « plus précis ».

Sur ces images, on voit à l’avant un smartphone plutôt traditionnel avec un écran aux bordures très fines et une caméra à selfies intégrée discrètement dans une bulle centrée sur la partie haute de l’écran. Autant dire que ces smartphones ne devraient pas réinventer la roue sur ce point.

À l’arrière en revanche, c’est une autre histoire. Au lieu d’opter pour un bloc photo au format « dé » ou « domino », comme il est de coutume depuis l’iPhone 11, les Pixel 6 intègreraient leurs appareils photo le long d’une large bande très proéminente s’étalant sur toute la largeur du téléphone. Cela n’est pas sans rappeler le Xiaomi Mi 11 Ultra, en plus discret tout de même.

Un tel design permet d’éviter l’instabilité engendrée par les blocs photos logés sur un côté du smartphone, mais peut gêner la prise en main lorsqu’on le tient en mode paysage. Ici, il se pourrait au contraire que cette excroissance serve de poignée pour le maintenir plus fermement lors des sessions de jeu par exemple, mais il faudra attendre de l’avoir en main pour le confirmer. Par ailleurs, cet avantage sera complètement oblitéré lors des prises de photo et il faudra bien évidemment penser à nettoyer les objectifs avant chaque capture pour éviter le voile blanc dû aux traces de doigts.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour ce qui est des dimensions, Onleaks indique que le Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro) mesurerait 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. C’est plus gros encore que le Pixel 4 XL qui mesurait 160,4 x 75,1 x 8,2 mm malgré ses grosses bordures. Le Pixel 6 quant à lui devrait mesurer 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm, soit bien plus que les 144,7 x 70,4 x 8 mm du Pixel 5.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Notons que pour les couleurs, il n’y a pour le moment aucune certitude et que l’orange visible sur ces images n’est certainement pas définitif. Il pourrait cependant y avoir une déclinaison verte.

Le capteur d’empreintes sous l’écran

Autre point notable sur ces visuels : le capteur d’empreintes sous l’écran. Alors que le Pixel 4 avait totalement fait l’impasse sur cette technologie pour privilégier la reconnaissance faciale, le Pixel 5 a quant à lui remis au goût du jour le capteur d’empreintes au dos du téléphone.

Google aurait finalement décidé de se mettre à la page en s’alignant sur la concurrence : les Pixel 6 possèderaient un capteur d’empreintes logé dans l’écran.

Un grand écran pour le Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro)

L’écran du Pixel 6 XL devrait mesurer environ 6,7 pouces avec des bordures incurvées.

L’écran du Pixel 6 serait plat avec une diagonale de 6,4 pouces.

Selon les informations d’OnLeaks, l’écran du Pixel 6 XL affiche une diagonale de 6,7 pouces. Des dimensions plutôt imposantes donc, bien que cela prenne en compte les bordures d’écran incurvées. Le Pixel 6 quant à lui devrait être équipé d’une dalle plate de 6,4 pouces. Il s’agirait d’une dalle AMOLED pour le Pixel 6 et de Plastic OLED pour le Pixel 6 XL.

Pour réduire les coûts, Google aurait opté pour des dalles rigides (tout du moins sur le Pixel 6). Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité d’affichage en elle-même, mais cela empêche de proposer un design aux bordures vraiment fines et rend l’écran plus fragile.

Android 12 avec des améliorations

C’est bien connu, chaque génération de Pixel sort chaque année avec la nouvelle version d’Android. Cette année, les Pixel 6 et 6 XL devraient donc être les fers de lance d’Android 12, la version dévoilée en Developer Preview en février et dont le véritable design a été montré lors de la Google I/O en mai.

Cette version va apporter un nouveau design, un mode jeu, un partage simplifié du WiFi, un nouveau mode à une main et plein d’autres choses. Mais le plus marquant est certainement l’esthétique Material You et les nouveautés liées à la sécurité, comme le Privacy Dashboard pour garder à l’œil les applications qui utiliseraient des permissions dont elles n’ont pas besoin.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Plus encore, Android 12 apporte en exclusivité sur les Pixel une fonction baptisée « color extractor » permettant de donner au système des teintes inspirées de votre fond d’écran. De quoi pousser un peu plus la personnalisation et rendre votre interface totalement unique.

Enfin, l’utilisation d’une puce maison permettrait à Google de s’aligner sur Apple au niveau des mises à jour et proposer 5 ans de support logiciel.

Pour les performances, une puce maison

Google devrait intégrer un SoC maison, nom de code : WhiteChapel.

Le stockage devrait aller de 128 à 256 Go pour le Pixel 6 et jusqu’à 512 Go pour le Pixel 6 XL.

Depuis plusieurs mois déjà, il se murmure que les Pixel 6 pourraient faire l’impasse sur les SoC de Qualcomm pour adopter une architecture maison. Cette puce connue aujourd’hui sous le nom de code WhiteChapel serait développée en partenariat avec Samsung Semiconductor, mais aucun détail précis n’a fuité pour le moment. On peut seulement espérer que Samsung utilisera au moins le même procédé de gravure en 5 nm que sur l’Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra.

Ce que l’on sait, c’est qu’il devrait s’agir d’une plateforme ARM, et que l’intégration de multiples fonctions au sein d’une même puce, ou sur différentes puces au sein d’un même paquet, devrait permettre à Google de gagner en performances et en efficience énergétique.

Notons également que les Pixel 6 devraient embarquer une puce ultra-wideband (UWB), à l’instar des iPhone 12. Cela devrait leur offrir une meilleure localisation en intérieur et la création d’un réseau d’appareils pour localiser des balises connectées comme les AirTags.

Stockage

Selon Jon Prosser qui a révélé une partie de la fiche technique possible de ces deux smartphones, le Pixel 6 proposerait deux capacités de stockage : 128 ou 256 Go. Le Pixel 6 XL aurait quant à lui une troisième déclinaison avec 512 Go de stockage.

Batterie

Cette même fiche technique indique que le Pixel 6 embarquerait une batterie de 4614 mAh tandis que le Pixel 6 XL possèderait pour sa part un accumulateur de 5000 mAh. Selon les informations d’OnLeaks, ils devraient néanmoins tous deux disposer de la charge sans fil. Rien d’étonnant ici sachant que Google propose cette technologie depuis plusieurs générations déjà.

L’arrivée d’un troisième module photo

2 capteurs pour le Pixel 6 : 50 + 12 Mpx.

3 capteurs pour le Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro) : 50 + 12 + 48 Mpx.

Google se repose depuis plusieurs générations sur la photo computationnelle pour proposer d’excellents résultats. S’il était le plus impressionnant à ce niveau à l’époque, il a depuis été rattrapé par certains de ses concurrents qui proposent en outre du matériel plus récent et de meilleure qualité. On espère donc qu’avec le Pixel 6, et surtout avec le Pixel 6 XL, Google passera la seconde. Selon Jon Prosser, voici la configuration attendue pour ces deux smartphones :

Pixel 6 :

Caméra frontale : 8 Mpx

Capteur principal : 50 Mpx

Ultra grand-angle : 12 Mpx

Pixel 6 XL :

Caméra frontale : 12 Mpx

Capteur principal : 50 Mpx

Ultra grand-angle : 12 Mpx

Téléobjectif : 48 Mpx

Les visuels partagés par OnLeaks laissent en outre entrevoir un objectif carré, signe d’un téléobjectif périscopique. Plus précisément, il devrait s’agir d’un grossissement x5 par rapport à l’optique principale..

Les prix et date de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 XL

Pour l’heure, aucune fourchette de prix n’a été évoquée pour les Pixel 6 et 6 XL et il serait difficile de faire une estimation en se basant sur les générations précédentes au vu des nombreux changements attendus. Pour la date de sortie en revanche, on peut déjà avoir une petite idée.

Google a l’habitude de présenter ses nouveaux smartphones premium au début de l’automne, entre la fin septembre et la mi-octobre. En 2020 par exemple, le Pixel 5 avait été officialisé le 30 septembre. C’est d’ailleurs cette date qui pourrait être choisie à nouveau cette année.

Lors de la Google I/O, en mai, de nombreux visuels d’Android 12 affichaient la même heure : 9h30. Historiquement, Google avait pour habitude de révéler dans l’heure de ses visuels la version d’Android, mais certains supputent qu’il s’agit ici d’une date : le 9/30. Une fois remis au format français (les Américains et leur manie de tout inverser…), cela mènerait donc au 30 septembre.

Sachant que ces dernières années Google avait pour habitude d’afficher 10:00 sur ses rendus, on peut supposer que ce changement n’est pas anodin. Après tout, pourquoi pas…