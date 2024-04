Huawei Watch GT 4 : cette élégante smartwatch est à prix réduit avec des écouteurs sans fil offerts chez Amazon

La Huawei Watch GT 4 est l'une des dernières montres connectées du constructeur chinois qui nous éblouit par son design, son suivi sport & santé ainsi que son autonomie ! Elle n'est pas non plus parfaite, mais peut convaincre les amateurs de belles montres allergiques au design plastique des Samsung Galaxy Watch ou Garmin rappelant nos premières montres Casio. Chez Amazon, la Huawei Watch GT 4 se négocie pour 218 euros et des écouteurs sans fil sont offerts.

Huawei se remet doucement d’une traversée du désert sur le marché des smartphones mais il n’a pas pour autant négligé les autres segments de son catalogue et a même profité de cette phase pour renforcer sa position sur le marché des montres connectées. Le constructeur chinois propose une large gamme de smartwatches et nous avons même eu la chance d’avoir eu entre les mains l’un de ses derniers modèles, la Huawei Watch GT 4. En ce moment, celle-ci profite d’environ 50 euros de réduction sur Amazon et un bonus est offert à l’achat !

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch GT 4

Un design et un écran bien léchés

Un suivi sportif efficace

Jusqu’à une semaine d’autonomie

Au lieu de 269 euros habituellement, la Huawei Watch GT 4 (41 mm) est maintenant disponible en promotion à 218,49 euros chez Amazon. De plus, une paire de Huawei Freebuds SE 2 est offerte à l’achat.

Une montre connectée qui ne manque pas d’allure

Depuis ses toutes premières montres connectées, Huawei conçoit des modèles où l’esthétique prime avant tout, au point où les Huawei Watch peuvent se confondre avec de véritables montres d’horlogers. Une stratégie intéressante qui pourrait faire franchir le pas aux personnes jusque-là réticentes à s’offrir une smartwatch à cause d’un design pas assez raffiné. En plus d’être particulièrement élégante, la Huawei Watch GT 4 propose un haut niveau de finition ainsi qu’une étanchéité 5 ATM pour pouvoir faire des longueurs dans la piscine avec elle.

Du côté de l’écran, la Huawei Watch GT 4 embarque une dalle AMOLED d’une densité de pixels de 352 ppp pour cette version de 41 mm et dotée d’un mode Always-On ainsi que d’un mode sommeil. Si le constructeur chinois ne communique aucun chiffre concernant la luminosité, on apprécie le capteur qui permet à celle-ci de s’ajuster automatiquement selon que l’on soit en plein jour ou dans l’obscurité. Pour ce qui est de l’autonomie, c’est brillant. La version de 41 mm peut tenir une semaine, sachant que celle de 46 mm peut aller jusqu’à deux semaines !

Un suivi sportif efficace, un logiciel qui l’est moins

Malgré ses allures d’accessoire de mode, la Huawei Watch GT 4 assure du côté suivi sport & santé. Sans égaler une montre Garmin ou Withings, elle est tout de même équipée d’une puce GPS très efficace, d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre, d’un accéléromètre, d’un thermomètre cutané et est capable d’assurer un suivi dans une centaine de disciplines sportives. Les suivis du sommeil, du stress et du cycle menstruel sont également de la partie. En revanche, il est impossible d’obtenir un ECG comme avec les montres Samsung ou Apple.

La Huawei Watch GT 4 aurait pu être une montre connectée excellente si elle ne péchait pas autant du côté du logiciel. En dehors de l’usage sport & santé, HarmonyOS se montre toujours limité, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre d’applications tierces disponibles. Idem pour le paiement sans contact, aucun service ne répond présent, et répondre à un message en dehors des réponses pré-enregistrées n’est pas non plus possible. On peut au moins se consoler avec la possibilité de passer des appels Bluetooth depuis la montre.

