Une vidéo promo du Pixel 8a échappe à Google et mise tout sur l’IA

Le Pixel 8a mise tout sur l'IA, la preuve dans cette vidéo officielle qui a échappé à Google.

Le Pixel 8a apparaît dans une vidéo promotionnelle de 30 secondes. Officielle, cette vidéo a été interceptée par OnLeaks et SmartPrice. Elle montre le nouveau smartphone milieu de gamme de Google en situation. L’angle est choisi avec soin, mettant en premier plan les capacités d’intelligence artificielle du Pixel 8a.

Le Pixel 8a embarque Google AI

Google AI, derrière ce nom on trouve Circle to search qui permet d’effectuer une recherche à partir d’une zone de l’écran prise au lasso, Best Take qui assemble les meilleures expressions de visage, mais aussi Live Translate pour la traduction instantanée des appels notamment et Audio Magic Eraser qui s’attache à réduire tous les bruits parasites après la prise d’une vidéo.

Clairement, on ne s’attendait pas à ce que Google mise sur l’intelligence artificielle pour son Pixel 8a. Milieu de gamme, il est le seul de son segment à proposer de telles capacités, tout du moins aussi officiellement affichées. Quand on regarde ses concurrents, ils sont bien à la peine en la matière. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ou Galaxy A55 sont privés de ces options d’IA à la mode. Chez Samsung, on réserve ça aux Galaxy S et chez Xiaomi et bien l’intelligence artificielle n’a pas quitté la Chine, pour preuve le Xiaomi 14 Ultra qui malgré ses 1500 € fait l’impasse sur l’IA générative.

La vidéo a logiquement été supprimée de YouTube. Récupérée sur Telegram, je l’ai uploadée sur DailyMotion qui met du temps à la traiter. Voici un lien vers mon Drive ci-dessous pour la visionner.

Le Pixel 8a serait-il le dernier ?

La présentation officielle du Pixel 8a est attendue le 14 mai prochain lors de la Google I/O 2024. On y découvrira également Android 15, actuellement en bêta. Aux dernières nouvelles, le Pixel 8a pourrait voir son prix gonfler par rapport au Pixel 7a. Considérant qu’il intègrera Google AI, ça fait sens. Enfin, terminons par une mystérieuse affirmation de Steve H.McFly aka @OnLeaks qui achève son tweet en écrivant « aujourd’hui, je suis de retour avec la première vidéo officielle de promotion de ce qui pourrait être le dernier appareil de la série #Pixel Xa…😏 ».

Google arrêterait-il sa gamme Xa ? La question est entière, mais comme nous avions pu le dire, le Pixel 8a a déjà tendance à trop s’approcher du Pixel 8 et pourrait même cannibaliser ses ventes. Un changement de stratégie n’est pas inenvisageable.