Google Pixel 8a : prix, date, caractéristiques… Tout ce qu’on sait sur le prochain Pixel pas cher

Le Pixel 8a, smartphone plus abordable de Google, devrait bientôt arriver sur le marché. Pas de changement majeur à l'horizon, mais de petites améliorations bienvenues par rapport à un très bon Pixel 7a.

Le suspense n’est pas très grand, mais nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise. En toute logique, le Google Pixel 8a devrait arriver chez nous au mois de mai prochain. Ce serait la suite du Pixel 7a, à savoir la version moins chère du Pixel 8, avec des concessions techniques par rapport au Pixel 8 Pro notamment. On s’attend à un smartphone plutôt compact, avec la meilleure qualité photo pour le prix, à savoir un peu plus de 500 euros environ.

On sait que le Pixel 8a existe, puisque Google l’a récemment confirmé par mégarde. Voici donc tout ce que l’on attend de ce téléphone.

On aurait déjà la date de l’arrivée du Pixel 8a

Traditionnellement, les versions « a » des smartphones de Google sont présentées lors de la Google I/O, la conférence annuelle de Google à destination des développeurs. C’est là qu’on voit arriver la nouvelle version d’Android ainsi que très souvent des démonstrations techniques autour de l’intelligence artificielle par exemple.

On a déjà la date de la Google I/O 2024 : ce sera le mardi 14 mai. On s’attend à une flopée d’annonces autour de l’IA, mais également à l’arrivée du Pixel 8a.

À quel prix est attendu le Pixel 8a ?

Concernant le prix, difficile d’avoir des informations là-dessus. Pour rappel, le Pixel 7a était sorti l’année dernière à 509 euros. On peut néanmoins s’attendre à un prix en hausse pour son successeur. Les Pixel 8 et 8 Pro ont subi une forte augmentation par rapport aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro de fin 2022.

Le média allemand WinFuture précisait en mars avoir mis la main sur une grille tarifaire du Pixel 8a. Il serait commercialisé au-dessus des 550 euros en Europe, selon les configurations. 570 euros environ pour la version 128 Go et jusqu’à 630 euros environ pour la version 256 Go. Cela représenterait donc une augmentation de 60 euros par rapport au 7a et sortirait presque ce smartphone du milieu de gamme.

Design : la recette ne devrait pas (trop) changer

Pour le moment, nous n’avons eu que des rendus 3D publiés par OnLeaks pour anticiper ce à quoi ressemblera le Pixel 8a. Il se distinguerait fortement du Pixel 7a pour davantage ressembler au Pixel 8, avec des coins complètement arrondis et une pilule pour les objectifs photo. En parlant du bloc photo, il serait significativement moins protubérant que celui des autres Pixel 8. Côté coloris, il semblerait que le corail clair soit de mise.

OnLeaks avance par ailleurs les dimensions de ce futur smartphone : 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. De quoi en faire un modèle très légèrement plus compact que le Pixel 7a. Un châssis qui accueillerait un écran dont la diagonale ne changerait pas. Il serait percé pour accueillir le capteur photo selfie en poinçon et son verre serait légèrement incurvé sur tous les côtés, en 2,5D.

Un écran avec une belle amélioration au programme

Tout comme son prédécesseur, le Pixel 8a devrait accueillir une dalle d’une diagonale de 6,1 pouces, ce qui en ferait un smartphone plutôt compact, avec un écran plus petit que celui du Pixel 8 de 0,1 pouce. Mis à part cette différence de taille, l’écran resterait le même.

Il s’agirait d’une dalle avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Ce serait par ailleurs l’une des principales évolutions par rapport au Pixel 7a, limité à 90 Hz. La luminosité maximale serait de 1400 cd/m² et sa définition serait de 2400 par 1080 pixels (FHD+). Et pour connecter le smartphone à un écran externe, on trouverait la compatibilité DisplayPort au niveau de son port USB-C. Pour le moment, Google n’a fait aucune annonce en rapport avec cette comptabilité sur les Pixel 8 et 8 Pro. La Google I/O pourrait très bien être l’occasion de découvrir à quoi il pourrait bien servir.

Nous avons été agréablement surpris par l’écran du Pixel 8, qui offre tout ce que l’on souhaite techniquement sur un écran d’un modèle haut de gamme, dont une bonne couverture colorimétrique. Espérons qu’il en soit de même avec le Pixel 8a.

Performances : une puce (un peu) au rabais

Google intégrerait dans la version « a » des Pixel 8 le même SoC, à savoir le Google Tensor G3. Pourtant, quelques différences techniques en feraient une version moins puissante, dans l’optique de réduire les coûts de fabrication. Sa fabrication pourrait notamment être moins optimisée pour la dissipation de chaleur, pouvant ainsi réduire les performances de la puce. Pour autant, on s’attend à un gap de performances par rapport au Tensor G2.

Deux configurations de stockage seraient proposées pour ce modèle : l’une avec 128 Go, l’autre avec 256 Go. Une réelle évolution puisque jusqu’à maintenant, les modèles « a » étaient limités à une seule configuration de stockage. Un petit mot sur la connectivité : l’appareil serait compatible Wi-Fi 6E.

Android 14 serait de la partie

Naturellement, Google met un point d’honneur à soigner la partie logicielle de ses smartphones, avec sa fameuse Pixel Experience qui rajoute son lot de fonctionnalités exclusives à Android. En toute logique, le Pixel 8a devrait embarquer avec lui Android 14.

Ce que tout le monde souhaite, c’est ce qu’a apporté Google à ses Pixel 8 et 8 Pro, à savoir un long suivi logiciel. Ces deux modèles iront jusqu’en 2030 sur Android 21 a priori, si l’on en croit les promesses de Google. Ce que nous espérons, c’est que le Pixel 8a en profite aussi. Restent toutefois des interrogations : au bout de sept ans, il faudra sûrement remplacer la batterie, mais y en aura-t-il toujours ? Les Pixel ne sont également pas reconnus pour leurs performances : seront-ils capables de faire fonctionner Android 21 et les applications correctement ? D’ailleurs, le Pixel 8a étant une version a priori moins puissante que ses grands frères, tiendra-t-il le coup ? Google pourrait tout à fait choisir de limiter le nombre de mises à jour. À titre de comparaison, le Pixel 7a sera mis à jour jusqu’en 2025 (Android 16).

De même, il faut s’attendre à ce que des fonctionnalités qu’on trouve sur les Pixel 8 et 8 Pro soient indisponibles sur le Pixel 8a. On pense notamment aux fonctions basées sur l’intelligence artificielle recourant aux ressources de ces modèles : le Pixel 8a sera moins performant, c’est pourquoi Google pourrait faire le choix de retirer certaines fonctionnalités. C’est aussi un moyen de segmenter sa gamme de smartphones : si vous voulez plus de fonctionnalités, alors il faut acheter un modèle plus cher.

Le Pixel 8a est attendu au tournant sur la photo

C’est l’argument de vente de Google pour tous ses smartphones Pixel : la photo. Et sur les modèles comme le Pixel 7a, le fabricant règne en maître dans la gamme de prix de ce dernier. C’est pourquoi le Pixel 8a est réellement attendu sur le volet photo. Selon les rumeurs, il serait équipé d’un capteur principal Sony IMX787 de 64 Mpx, à savoir celui qu’on trouvait déjà sur le Pixel 7a. On peut également s’attendre à ce que le capteur de l’ultra grand-angle (un Sony IMX712 de 13 Mpx) et celui de l’appareil selfie (le même) ne changent pas.

Là où le savoir-faire de Google prime, c’est surtout sur le traitement logiciel plus que sur le choix des capteurs qu’il intègre dans ses modèles. Avec un Tensor G3, on s’attend potentiellement à un meilleur traitement logiciel. Ce serait en tout cas la carte que Google souhaiterait jouer pour améliorer la qualité photo entre les deux modèles « a », s’il le souhaite.

Vers une meilleure autonomie pour le Pixel 8a : une bonne nouvelle

L’un des grands défauts du Pixel 7a, c’était son autonomie trop limitée. Google aurait entendu les critiques et aurait réglé le souci grâce à une batterie de 4942 mAh que l’on trouverait dans le Pixel 8a. Un détail repéré dans une certification d’un smartphone Google non nommé pour le moment. À titre de comparaison, le Pixel 7a dispose d’une batterie d’une capacité de 4385 mAh. Ce qui représenterait une augmentation de la capacité de 12,7 %.

Si l’on peut espérer que cela apporte une meilleure autonomie, ce ne sera pas forcément le cas : l’écran et la puce pourraient davantage consommer, ce qui ferait que le Pixel 8a serait tout aussi endurant que le 7a. Reste à voir quelles seront les autonomies annoncées par les constructeurs et son test complet qui sera pour sûr publié dans nos colonnes.