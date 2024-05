Google va lancer un bouton pet pour Android

Google Phone va bénéficier d'une fonction assez spéciale : les Audio Emoji. Pourquoi en parle-t-on ? Parce que maintenant, pendant un appel, vous pouvez balancer des sons d’applaudissements, de rires, ou même… de pets.

Google Phone va bĂ©nĂ©ficier d’une mise Ă jour assez inhabituelle : l’introduction des Audio Emoji.

Qu’est-ce que les Audio Emoji de Google Phone ?

Les Audio Emoji sont des clips audio courts. Ces sons, vous pouvez les balancer en plein appel en touchant juste une option dans le menu ou un petit drapeau. Chaque son dure quelques secondes et est accompagnĂ© d’une petite animation sympa.

Il y a des applaudissements, des rires, des pleurs (un trombone triste et glissant), la fĂŞte, un coup de tambour (ba-dum ts) et… du caca, qui Ă©met un son de pet. Oui, vous avez bien lu, des pets.

Google dit vouloir nous aider Ă exprimer nos Ă©motions avec ces sons, mais franchement, entre nous, on prĂ©fère entendre des rĂ©actions rĂ©elles. Cela dit, Google n’est pas le seul Ă ajouter des gadgets sonores. Tesla, par exemple, a dĂ©jĂ intĂ©grĂ© des bruits de pets Ă ses voitures pour les klaxons externes (et c’est marrant 10 secondes, pas plus).

Comment utiliser les Audio Emoji pendant un appel ?

DĂ©jĂ , il faut mettre Ă jour l’application Google Phone (Google TĂ©lĂ©phone). Il faut bĂ©nĂ©ficier de la dernière version.

Pour utiliser les Audio Emoji pendant un appel, il vous suffit de cliquer sur l’icĂ´ne correspondante. L’animation et l’effet sonore se dĂ©clencheront automatiquement et seront entendus par les deux parties de l’appel. Notez qu’il n’est pas possible de personnaliser les sons ou les animations pour le moment.