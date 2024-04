Google Pixel : ces 5 fonctionnalités IA dont personne ne vous parle vont totalement changer l’usage de votre smartphone

Avec l’arrivée des Google Pixel 8 et 8 Pro l'année dernière, Google a massivement déployé de nombreux outils d’IA sur ses smartphones. Certains comme Entourer pour Chercher sont facilement accessibles, et d’autres comme photomoji plus discrets. Tous n’ont pourtant qu’une seule mission : rendre votre quotidien infiniment plus simple. Voici les meilleurs et les plus pratiques d'entre eux.

Si vous vous posez la question, la réponse est oui : vous avez forcément déjà fait face à un petit problème qui aurait pu être résolu par l’intelligence artificielle. Retrouver dans la vraie vie cet objet présent dans un film, répondre à votre interlocuteur par message en ne pressant qu’une touche ou encore modifier une photo banale pour la rendre incroyable. Tous ces outils sont à la portée de votre smartphone Google Pixel. Nous en avons sélectionné cinq, du plus utile au plus divertissant.

Entourer pour chercher : le meilleur moyen de faire votre shopping

Vu dans un film, votre blog préféré, ou simplement sur les réseaux sociaux, il vous arrive de tomber sous le charme d’un meuble, d’un accessoire déco ou simplement d’un vêtement ? Entourer pour Chercher (Circle to Search en anglais) est le meilleur moyen de le retrouver. Il vous suffit pour y accéder de maintenir votre doigt appuyé sur le bas de l’écran de votre Google Pixel (disponible à partir du Google Pixel 6) pour profiter de la fonctionnalité. Entourez l’objet de votre convoitise, de l’IA de Google se chargera de le traquer pour vous.

Retouche magique : le pro de la photo, c’est vous

Avec l’arrivée des derniers Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google a implémenté un menu de retouche, dopé à l’IA, extrêmement poussé permettant en un tour de main de changer totalement l’ambiance d’une photo, littéralement du sol au plafond.

L'image originale L'image retouchée via Retouche Magique

Grâce à Retouche magique, il est ainsi possible de sélectionner un élément de l’image (le ciel, un sujet, l’arrière-plan, un plan d’eau) puis de le modifier ou le supprimer, et ce, autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à obtenir un résultat qui vous convient. De quoi frimer avec vos prochaines photos de vacances.

Photomoji : vos emojis, vos règles

Arrivé depuis peu sur les smartphones Google Pixel, Photomoji vous permet de créer, à partir d’une photo, votre propre emoji. Pour cela, il vous suffit simplement, depuis l’application Google Messages de vous rendre dans l’onglet emoji, puis Photomoji, d’appuyer sur « créer » et de sélectionner l’image que vous souhaitez transformer en emoji.

L’IA de Google se charge ensuite de détourer le sujet et de l’intégrer à vos listes d’emojis. Mieux, vous pouvez également utiliser ceux créés par vos interlocuteurs disponibles dans votre bibliothèque de Photomojis.

Rédaction magique : répondez à vos SMS en un tour de main

Répondre à vos messages texte n’est pas toujours une partie de plaisir. En fonction de votre interlocuteur et du contexte, il faut parfois prendre des pincettes et la formulation adéquate ne vient pas toujours naturellement. Grâce à Rédaction magique, l’IA de Google est capable d’analyser message et contexte pour vous proposer plusieurs réponses possibles, sans aucune faute et dans un panel de styles du plus lyrique au plus factuel.

Rédaction magique est encore en cours de déploiement dans l’Hexagone mais l’option est d’ores et déjà disponible pour les membres Google One faisant partie du programme de bêta testing de l’application Google Messages.

Gemini dans Google Messages : parler en direct avec l’IA de Google

Google déploie actuellement Gemini, son IA conversationnelle annoncée en début d’année. Grâce à Gemini, vous pourrez discuter comme vous le feriez avec n’importe lequel de vos contacts. Un contact cependant un peu particulier puisqu’il possède toute la connaissance du moteur de recherche de Google et pourra ainsi répondre à n’importe quelle question que vous pourriez lui poser, de la recette des crêpes au sens de la vie.

Déjà disponible en anglais dans 165 pays, elle devrait prochainement arriver sur les terminaux français et vous permettra de lui poser n’importe quelle question. Pratique, non ?

Google et l’IA : une vraie histoire d’amour

Google travaille de longue date au déploiement de l’IA sur ses produits. De son Google Home jusqu’à ses smartphones Google Pixel, le géant américain développe ses outils d’intelligence artificielle et de machine learning depuis 2001 et le premier outil à en avoir profité est son moteur de recherche Google Search.

Grâce à l’intelligence artificielle, les résultats de recherche sont devenus bien plus pertinents : correction des erreurs de typo, chanson retrouvée grâce à des bribes de paroles… Les applications sont nombreuses et vous ont probablement permis d’obtenir des réponses à quasiment toutes vos questions, même les plus mal formulées.

En 2006, c’est Google Translate qui profite des avancées de l’IA et permet ainsi d’obtenir des traductions instantanées et justes dans plus de 130 langues.

Dix ans plus tard, DeepMind via son logiciel AlphaGo, l’intelligence artificielle de Google, bat le champion du monde de jeu de Go. Un événement qui met définitivement l’IA sous le feu des projecteurs.

La même année, Google lance le développement de ses puces Google Tensor, pensées pour booster l’intelligence artificielle sur les smartphones Google Pixel. La suite, on la connait : les puces Google Tensor sont présentes depuis maintenant 2021 sur les smartphones Pixel et grâce à elle, pléthore d’options IA ont été déployées sur les smartphones made by Google. Parmi elles, cinq petites nouveautés promettent de rendre l’IA indispensable à vos usages mobiles.