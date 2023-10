On a essayé Best Take, la fonction des Pixel 8 pour réussir à coup sûr ses photos de groupe

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro embarquent une fonctionnalité photo pour le moment exclusive : Best Take. Elle permet de changer les visages sur une photo de groupe, afin que chacun soit à son avantage. De quoi montrer la puissance de l'IA, non sans quelques failles.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro étaient deux smartphones très attendus en photo et ils ne nous ont pas déçus. Ce qu’on attend aussi des smartphones Pixel, ce sont les fonctionnalités de retouche : la gomme magique est un outil phare qu’on connaît depuis quelque temps déjà. Mais Google est allé plus loin avec ses deux derniers modèles, notamment avec Best Take. La promesse : ne plus jamais rater ses photos de groupe.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones photo en 2023 ?

Changez vos visages sans les recréer : la fonction bien pensée des Pixel 8

Le constat de Google est celui qu’on fait tous lors de soirées et lorsqu’on veut prendre des photos à plusieurs. Sur chacune d’entre elles, quand l’un sourit, l’autre ferme les yeux et quand l’autre sourit, l’un fait une grimace. Chacun veut son meilleur profil sur la photo finale et c’est difficile de faire le choix. Google a donc trouvé une réponse à ça : Best Take, ou Meilleure Prise en français. En utilisant une série de photos similaires, l’intelligence artificielle est capable de sélectionner les visages pour les apposer sur une photo. Si votre ami ferme les yeux sur l’une d’entre elles, vous pouvez simplement remplacer son visage par celui d’une autre photo où il ouvre les yeux.

La fonctionnalité Best Take est pour le moment réservée aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Mais on peut penser que ces fonctionnalités arriveront d’ici quelques mois sur les autres smartphones Pixel, ceux qui restent à jour au niveau de la Pixel Experience. Il s’agit de la surcouche de Google pour Android, qui ajoute notamment des fonctionnalités exclusives. L’astuce, c’est que les photos qui n’ont pas été prises avec un Pixel 8/8 Pro, mais qui sont enregistrées dans l’application Google Photos, peuvent être modifiées. Vos amis ou votre famille peut donc vous envoyer leurs photos pour que vous les modifiiez.

Comment utiliser Best Take pour réussir ses selfies ?

La première chose à faire, c’est tout d’abord de prendre plusieurs selfies, en étant au moins deux personnes sur la photo. Pour un résultat optimal, conservez la même position, inclinaison de la tête, conditions d’éclairage. Les résultats n’en seront que meilleurs en faisant en sorte que seul votre visage change. À noter que jusqu’à cinq personnes peuvent être prises en charge simultanément.

Pour accéder au menu de Best Take, il faut procéder comme ceci :

Rendez-vous dans l’application Google Photos ; Sélectionnez la photo qui vous convient et cliquez sur « Modifier » ; Allez dans le sous-menu « Outils » Cliquez sur « Meilleure prise ».

Ensuite, le smartphone va charger les différentes photos déjà enregistrées et détourer les différents visages. Sur l’interface, les visages détectés sont placés dans des bulles : cliquez sur l’une d’entre elles pour vous voir proposer une galerie de différents visages. Google Photos en sélectionne six maximum et en cliquant sur l’un d’entre eux, il s’intègre automatiquement à la photo.

Une fois les bons visages sélectionnés, cliquez sur « OK ». Vous reviendrez alors au menu de Google Photos, pour effectuer d’autres modifications si vous le souhaitez. Si le résultat vous convient, cliquez sur « Enregistrer une copie ».

Qu’est-ce que ça donne Best Take ?

Dans la pratique, les résultats sont assez convaincants. Évidemment, on peut remarquer ci et là quelques erreurs, mais rien d’aberrant. Autour de la zone modifiée, on peut par moments apercevoir des artefacts, comme si la mise au point sur les personnes avait été mal réglée.

Photo originale Meilleure prise

Le souci que nous avons pu rencontrer, c’est que sur certaines longues séries, le Pixel ne retient que six visages au maximum, ce qui parfois ne suffit pas. Cela pourrait être pratique à l’avenir de pouvoir sélectionner précisément les photos qu’on souhaite « fusionner ».

Autre souci que l’on peut voir : les photos issues de Best Take ne sont pas identifiées comme telles dans Google Photos, ce qui serait plus simple.