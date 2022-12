Test de la Pixel Experience (Android 13) : ça coule de source

Un peu plus de deux mois passés sur les Pixel 7 et il est temps désormais d'établir un bilan et de vous livrer notre avis complet sur ce qui est censé être la quintessence de l'expérience Android 13 : la Pixel Experience de Google.

L’iOS d’Android, la version la plus pure d’Android, voire pour certains la plus aboutie… les qualificatifs élogieux ne manquent pas pour parler d’Android 13 façon Pixel, ou plutôt comme Google l’appelle, la Pixel Experience. Après avoir passé deux mois à l’utiliser, aussi bien sur le Pixel 7 que sur le Pixel 7 Pro, voici un retour d’expérience complet pour celles et ceux qui hésiteraient à passer du côté de Google.

Visuel et ergonomie

L’aspect le plus intéressant d’Android 13 sur les téléphones Google est, depuis Android 12, l’unicité totale que propose cette interface.

Déjà parce que contrairement au reste du monde sur Android, ici, Google est aux manettes sur toutes les applications de base. Résultat : vous n’avez pas à entrer plusieurs comptes, mais juste un simple compte Google et tout fonctionne immédiatement. Cette prise en main très simple et sans prise de tête est ce qui fait dire à certain·e·s que la Pixel Experience est un peu l’iOS d’Android.

Cette impression d’un tout cohérent vient aussi désormais d’un visuel très uni, où tout est passé au crible de Material You avec ses tons pastel et ses arrondis, où toutes les couleurs découlent du fond d’écran, bref, un petit plaisir d’esthétisme.

Fluide, mais pas toujours pratique

Quand on évoque l’interface des Google Pixel, le premier mot qui revient est souvent « fluidité ». Car oui, Pixel Experience fait partie de ses rares interfaces sous Android à ne pas souffrir de lags intempestifs ou d’animations qui saccadent. Le seul autre exemple qui me vient en tête est ColorOS d’Oppo qui s’en approche. Il y a presque une forme de sobriété, d’absence de superflu, dans ces animations qui n’en font pas trop.

D’aucuns les trouveront un peu lentes parfois, car comme tout doit rebondir avant d’effectuer la moindre action, on peut regretter un léger temps de réaction. Ceci étant, celui-ci reste très organique, et donc moins frustrant qu’agréable au quotidien.

On peut également accrocher un peu sur quelques soucis d’ergonomie, comme la nouvelle tuile internet qui oblige à multiplier les clics pour gérer le Wi-Fi ou encore le mode coucher enfoui au fond du mode « Bien-être numérique ». Un réglage pourtant essentiel puisqu’il permet de désactiver l’Always-On la nuit. J’ai aussi eu le plus grand mal à trouver le mode « écran partagé » qui me demandait de cliquer sur l’icône de l’application au-dessus de sa fenêtre dans le gestionnaire de tâches. Ça vous parait compliqué dit comme ça ? Oui ça l’est.

Des bugs, toujours

Ces animations très fluides et cette absence de superflu sont clairement les deux grandes forces du Pixel qui peuvent donner l’impression que tout fonctionne comme il le devrait. C’est sans compter les nombreux bugs qui peuvent émailler l’expérience. Certes, on pourra arguer que ces bugs peuvent miner l’expérience d’un utilisateur quand un autre ne sera pas du tout touché, mais au vu du nombre d’occurrences de sérieux soucis autour de nous, nous nous devons d’en parler.

Le lancement du Pixel 6 sous Android 12 avait été suivi d’une ribambelle de bugs plus ou moins gênants dans les mois qui avaient suivi. Pour le Pixel 7 et Android 13, dont nous vous parlons ici, la copie est plus propre. En revanche, nous sommes au moins deux dans la rédaction à avoir subi un bug bloquant obligeant à effectuer ce que l’on appelle un hard reset. Pour ma part, j’étais en train de regarder une série sur Netflix bien tranquillement quand l’écran a complètement freeze. Le son continuait de tourner, mais le téléphone, lui, n’était plus contrôlable du tout.

Voici le récit de mon collège Omar :

J’étais sur Chrome, je ne sais plus quel site, ça plante. Je réussis à revenir à l’accueil, mais ça continue de planter, avec un écran figé. Je tente de verrouiller et déverrouiller pour provoquer quelque chose. Le téléphone se verrouille, mais ne se déverrouille pas ensuite. Il ne répondait plus à rien. Je le charge, afin de déclencher quelque chose, là encore, mais aucune animation. Plus rien n’y fait, il est INUTILISABLE. J’ai dû hard reset pour que tout rentre dans l’ordre.

Soyons clairs cependant, il ne s’agit que d’un bug bloquant en deux mois d’utilisation et le reste du temps, les bugs ne se montrent pas aussi gênants. Il n’est certes pas rare d’avoir des soucis d’affichage de l’interface, comme des éléments qui se superposent ou un écran de verrouillage bloqué. Mais en règle générale, aucun bug ne résiste à une rapide mise en veille suivie d’un déverrouillage.

Fonctionnalités : le vrai petit truc en plus

Le vrai bon plan avec les Pixel se trouve sans doute ici. Si vous êtes du genre à apprécier recevoir les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde, alors la Pixel Experience est sûrement faite pour vous. C’est ce qui lui donne sa cote de popularité si élevée auprès des geeks, nerds ou autres fans de technologie au nom qui vous semble le plus approprié.

Encore récemment, en décembre 2022, Google a ajouté une ribambelle de nouveautés à son interface, sans aucun surcoût ni mise à jour majeure d’Android. Le VPN de Google a dernièrement été ajouté par exemple, sans avoir à s’abonner à Google One. Il reste néanmoins limité au chiffrement de vos données et ne vous permettra pas d’accéder à du contenu géobloqué.

On a ainsi vu arriver d’abord sur les Pixel certaines intégrations ultra pratiques comme l’intégration de Google Wallet sur l’écran de verrouillage (pratique pour les billets d’avion) ou les sous-titres automatiques sur les vidéos en silencieux.

Dans les nouveautés propres à Android 13, il y a l’arrivée de la reconnaissance faciale (seulement sur les Pixel 7) ou encore la gestion des notifications en opt in, ce qui signifie que chaque application installée va vous demander votre accord avant de vous bombarder de notifications.

Plus fort encore, certaines nouveautés sont pour l’heure réservées aux Google Pixel et elles sont franchement épatantes. En écoute par exemple, permet de reconnaître en direct les musiques qui passent autour de vous, comme un Shazam automatique. La disposition de la barre de recherche juste en bas de l’écran est un vrai plus, du genre « l’essayer c’est l’adopter ». Une fois qu’on s’y habitue, elle a tendance à manquer sur d’autres systèmes.

Citons aussi la traduction instantanée intégrée directement au clavier ou encore l’enregistreur audio qui peut offrir une transcription en direct d’un interlocuteur. La Gomme magique ou la possibilité de déflouter une image à la volée. Tout cela permet de rendre l’utilisation d’un Pixel beaucoup plus riche.

Accessibilité

On l’a déjà évoqué plus haut, mais Google intègre son lot de nouvelles fonctionnalités, et ce, très fréquemment. Même si nous n’en avons pas l’usage nous-mêmes à la rédaction, il est aussi très intéressant de voir que le géant californien met un grand soin dans les options d’accessibilité, en plus de les mettre en avant dans son interface.

Disponibles dans un menu dédié à la racine des paramètres, on y trouve un menu clair et lisible avec moult options. Les sous-titres instantanés, la transcription instantanée ou encore la loupe d’agrandissement y figurent en bonne place.

Nouveauté notable cette année : le Guided Frame qui fait partie de toutes les aides vocales pour malvoyants va vous aider à cadrer un selfie en vous guidant par de petits signaux sonores.

Smartphones compatibles

Les smartphones compatibles sont les Google Pixel bénéficiant encore de mises à jour majeures de la part du constructeur.

Malheureusement, sur ses derniers téléphones, Google se limite à trois années de mises à jour majeures. Pour compenser, le constructeur, qui rappelons-le s’occupe du support d’Android, concède cinq années de patch de sécurité.