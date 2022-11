Le Google Pixel 7 plus fort que Shazam : comment reconnaitre la musique autour de vous

Voici comment activer la fonctionnalité En écoute sur les Google Pixel qui permet de remplacer Shazam efficacement.

Vous êtes attablé entre amis à la terrasse d’un café, quand soudain, vous réalisez que la chanson qui passe dans les enceintes vous plaît. Le problème, c’est que le temps de ressortir votre smartphone, de lancer Shazam, le morceau a eu le temps de finir. Vous n’avez plus qu’à demander à un·e barman·maid sa playlist. Sauf si vous avez un Pixel.

On sait, cela ressemble un peu à une pub, mais il faut bien l’admettre, la fonctionnalité « En écoute » est un vrai argument en faveur des téléphones de Google. Elle permet en outre de remplacer Shazam, qui est pour rappel une propriété d’Appel.

En écoute, va même plus loin que la célèbre application. Elle permet de chercher automatiquement le nom des chansons qui passent autour de vous et de vous les garder en historique, le tout automatiquement. Lorsque vous entendez une chanson, vous n’avez même pas à sortir votre téléphone que ce dernier va écouter et enregistrer le titre. Si vous le sortez à ce moment-là, sans même appuyer sur un bouton, vous verrez apparaître en bas de votre écran de verrouillage le nom du titre qui passe. Magique.

Comment activer en écoute sur un Google Pixel ?

Que les plus méfiants se rassurent, il s’agit bien sûr d’une fonctionnalité qui peut se désactiver si vous le souhaitez. Elle n’est d’ailleurs pas activée de base et il faut se rendre dans les paramètres pour en profiter. Voici la marche à suivre.

Dans les paramètres, rendez-vous dans la partie Écran ;

Là, cliquez sur Écran de verrouillage ;

Cherchez En écoute ;

Là, appuyez sur la coche en haut à droite.

Après un téléchargement rapide d’une base de données, vous êtes fins prêts. Si vous le souhaitez, quelques options s’offrent à vous, comme la possibilité d’afficher En écoute dans la barre de notifications, sur votre écran de verrouillage ou encore accéder à l’historique. L’ajout d’un raccourci vers cet historique vous est proposé également.

Précisons que cette fonctionnalité n’est pas une exclusivité des derniers Google Pixel 7. Elle est disponible sur tous les Pixel passés sous Android 13.

