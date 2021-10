Le Google Pixel 6 permettra d’effacer des éléments gênants de vos photos

Plus de quatre ans après son annonce, la fonction effaceur magique arrivera sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour supprimer des éléments indésirables d'une de vos photos.

Ce mardi, Google présentera enfin, après plusieurs mois d’attente, ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si l’on sait déjà presque tout de leur design, de leurs caractéristiques ou de leur prix, la firme de Mountain View n’a cependant pas dévoilé encore les fonctionnalités prévues pour ces deux téléphones.

Plusieurs rumeurs indiquent cependant que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro prendront enfin en charge le magic eraser, ou gomme magique en bon français. Ce samedi, c’est le leaker Snoopytech qui a mis en ligne ce qui semble être une vidéo promotionnelle du Pixel 6 qui met en avant les capacités offertes grâce à la nouvelle puce Google Tensor du smartphone.

On peut y voir une démonstration de cette gomme magique au sein de l’application Google Photos. Une fois la photo capturée, cette fonction permet en effet de supprimer certains éléments de la photo en complétant le reste de l’image pour qu’elle reste la plus réaliste possible. Dans la vidéo, Google utilise cette fonction pour supprimer quelqu’un qui apparaît derrière un selfie de groupe, mais ce n’est pas la première fois que le constructeur met en avant cette fonctionnalité. La gomme magique a en effet été présentée pour la première fois en mai 2017, lors de la conférence Google I/O. Dans l’exemple donné à l’époque par Google, la fonction pouvait permettre de supprimer une grille au premier plan d’une photo.

La traduction instantanée et la sécurité également mises en avant

Outre cette gomme magique, la vidéo vient présenter une autre fonction attendue sur les Pixel 6, la traduction en direct des conversations, des messages et du texte affiché sur des images. Si cette fonction était déjà proposée sur les précédents smartphones Pixel de la marque, elle devrait marcher cette fois y compris en cas d’absence de connexion à Internet.

Enfin, le dernier passage de la vidéo met en avant le centre de sécurité du Pixel 6 qui va permettre d’accéder à toutes les données sensibles de son compte, aussi bien les mots de passe que la fonction pour retrouver ses appareils ou la gestion du lecteur d’empreintes digitales.

Pour rappel, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro doivent être présentés officiellement ce mardi 19 octobre par Google à l’occasion d’une conférence. D’ici là, vous pouvez retrouver dans notre dossier tout ce qu’on sait sur les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.