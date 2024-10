Google Photos permet enfin de retoucher vos photos HDR sans perdre en qualité

Google continue d’améliorer son application Photos. Une récente mise à jour permet aux utilisateurs de retoucher des photos HDR tout en préservant leur qualité.

La retouche d’une image HDR peut vite se révéler périlleuse. Si ce format permet de capturer plus de lumière et de contraste, les outils de retouches ont tendance à altérer la qualité des images. Google annonce avoir trouvé une solution pour régler ce problème grâce à l’IA.

Un problème de métadonnées

La retouche d’images HDR passait par une conversion de moins bonne qualité en SDR. Ce changement était dû au fait qu’il était difficile pour les outils de conserver les métadonnées qui permettent aux images HDR de capturer plus de lumière et de contrastes.

Exemple d’une image avec un traitement en HDR et en SDR // Source : Google

Une reconstruction par l’IA

Les outils utilisés pour ces retouches comme la gomme magique ont été entraînés sur la base de photos en SDR. Il était alors difficile pour ces outils de conserver le gain entre une photo HDR et SDR. Si l’on essayait de conserver à tout prix le format initial, on pouvait se retrouver avec une zone un peu plus « grisonnante » qui dénotait de l’ensemble. Google a mis à jour son outil, l’entraînant grâce à l’IA sur la reconstruction de plusieurs milliers d’images HDR pour reproduire les paramètres de la photo initiale.

Le constructeur annonce que ces modifications sont désormais possibles sur les photos HDR mais aussi Ultra HDR depuis Google Photos à partir du Pixel 8.

