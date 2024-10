Google Photos obtiendrait une fonction indispensable pour les images générées par IA

Google travaillerait à la mise au point d’une nouvelle fonction pour son application Google Photos. Cette dernière permettrait de différencier plus facilement une image générée par IA d’une véritable photo.

Le Google Pixel 9 Pro de face, avec l’icône Google Photos, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans le cadre de sa rubrique « APK teardown », Android Authority s’est enfoncé dans le code de Google Photos jusqu’à découvrir quelque chose d’intéressant. Si l’on s’en tient aux bribes d’informations obtenues, Google travaillerait sur une fonction permettant à son application d’afficher plus d’informations sur une image, pour discerner plus facilement les vraies… de celles générées par une IA.

Le code mis au jour par le site spécialisé (dans la version 7.3 de Google Photos) n’est pourtant pas très évocateur, mais il suffit à un oeil averti pour déduire quels pourraient être les projets de Google. En cours d’élaboration, ce code XML contient notamment la mention « @id/credit » qui n’est pas anodine.

Google Photos bientôt mieux armé pour différencier le vrai du faux ?

En l’occurrence cette dernière sous-entend que Google Photos serait bientôt en mesure d’afficher le crédit d’une image. Une fonction utile, notamment dans le cas des images générées avec Google Gemini. Ces dernières comportent en effet une mention « Made with Google AI », qui peut être consultée via les données EXIF du fichier.

Même démarche pour les images modifiées avec Google Photos et son Magic Editor. Elles recèlent alors le tag « Généré par l’IA avec Google Photos » ou encore « Généré par l’IA avec Google ». Si le code découvert est conservé, et qu’il aboutit bien in fine à une nouvelle fonction déployée sur Google Photo, c’est ce type de mention que l’on pourrait bientôt afficher en quelques clics avec l’application.

Autre mention découverte : « @id/digital_source_type ». Cette fois, elle pourrait correspondre au champ « Digital Source Type », qui indique pour sa part la source à partir de laquelle l’image a été créée. Cela permettrait aussi de savoir si une image a été modifiée, améliorée, ou altérée à l’aide d’une IA… et surtout d’obtenir des informations sur le modèle génératif avec lequel ces modifications ont été faites.

Bien entendu, Google Photos ne pourrait afficher ces informations que si les fichiers correspondants contiennent bien des métadonnées suffisantes. Il faut par ailleurs insister sur le fait que ces bribes de code ne nous assurent, en rien, qu’une fonctionnalité permettant d’obtenir plus d’informations sur les images ajoutées à Google Photos verra bien le jour au bout du compte.

Prudence donc, même s’il serait effectivement précieux de pouvoir, en un clic ou deux, obtenir avec Google Photos plus d’informations sur une image dont on ignore par exemple la provenance… ou dont l’authenticité n’est pas certaine.