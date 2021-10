Pixel 6 et Pixel 6 Pro : la date de présentation dévoilée par Google

Google a révélé officiellement la date de présentation des Pixel 6 et 6 Pro. Rendez-vous à la mi-octobre.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront présentés le 19 octobre 2021. Très précisément à 19 heures (heure de Paris). La marque a en effet mis en ligne une page dédiée à l’événement. Rappelons que cette date était déjà pressentie.

La page se veut un peu interactive et vous propose de changer le thème général du site en restant appuyé sur un bouton en bas de l’écran. Cela fait évidemment référence à Material You, la fonction phare d’Android 12. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro tourneraient donc bel et bien nativement sous la version stable de l’OS le plus récent de Google.

Page dédiée à l’événement Google Pixel 6 // Source : Google Page dédiée à l’événement Google Pixel 6 // Source : Google

Des Pixel 6 et 6 Pro très attendus

On peut aussi voir ce qui semble être la face avant du Pixel 6 Pro sur le site de l’événement. Rien de très surprenant, Google avait déjà révélé beaucoup de choses sur le design de ses futurs smartphones, notamment des rendus officiels pour faire monter l’impatience des utilisateurs.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro promettent notamment de rompre avec la génération précédente. Le Pixel 5 se distinguait par sa sobriété, ses successeurs misent à l’inverse sur un module photo au design particulier : protubérant et traversant la face arrière d’un bord à l’autre, à l’horizontale.

D’ailleurs, on peut déjà se faire une idée de la qualité photo et vidéo du Pixel 6 Pro au travers d’une prise en main relayée sur YouTube. Vous avez en tout cas été très nombreux à nous indiquer que vous attendiez particulièrement ces nouveaux smartphones de Google. Nous partageons votre enthousiasme et nous vous donnons donc rendez-vous le 19 octobre pour suivre tout cela en direct.

Pour aller sur le site dédié à l’événement, cliquez ici.