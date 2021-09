Android 12 : sa meilleure fonction ne serait finalement pas exclusive aux Pixel

Selon des sources d’XDA Developers, l’une des nouveautés phares d’Android 12 que l’on pensait réservée aux Google Pixel pourrait finalement débarquer sur d’autres appareils Android. Il s’agit ici de Monet, qui permet au système d’extraire la couleur dominante de votre fond d’écran pour l'appliquer à l’ensemble de l’expérience logicielle.

En mai 2021, a eu lieu la traditionnelle conférence Google I/O durant laquelle a été lancée la toute première bêta d’Android 12, attendue pour l’automne. D’ici cette échéance, plusieurs autres bêta disponibles sur les Google Pixel nous ont donné une belle idée des futures nouveautés et fonctionnalités du système.

Parmi elles se trouve l’interface Material You, qui a littéralement été au cœur de l’attention au cours des derniers mois. Elle apporte en effet des changements esthétiques importants et bienvenus à Android, qui faisait preuve depuis quelques années déjà d’un certain conservatisme.

Google, le conciliant

Material You embarque dans sa besace une fonction notable faisant le chou gras des médias : « Monet », qui donne la capacité au système d’extraire la couleur dominante de votre fond d’écran pour mieux l’appliquer à l’ensemble de l’expérience logicielle. Cela offre une cohérence visuelle intéressante.

Mais il y a un hic. En mai dernier, Sebastian Bauer, responsable du design d’Android et des Pixel, nous avait appris une mauvaise nouvelle : « Monet » serait exclusif aux Google Pixel. Les autres téléphones propulsés par l’OS Android n’y auraient pas droit. « Pour l’instant tout du moins », avait cependant tempéré l’intéressé, ouvrant alors une fenêtre espoir.

Plusieurs preuves

L’espoir, lui, commence bel et bien à naître. Selon XDA Developers, le géant américain se montrerait ouvert à l’idée de partager « Monet » aux autres fabricants. Selon plusieurs de ses sources, « Monet » sera disponible en open source le jour de déploiement d’Android 12.1. Le site avance plusieurs preuves qui tendent vers cette probable hypothèse.

Plus précisément, Google ferait le choix de publier le code source de l’algorithme qui gère la génération de palette de couleurs de « Monet ». Libre ensuite aux OEM de l’implémenter eux-mêmes dans leur interface. Rien ne dit cependant que Samsung, Xiaomi, OnePlus et compagnie le feront. Mais la porte restera au moins ouverte.

Chaque chose en son temps

« Monet » est probablement ce qui fait tout le charme de Material You : le partager aux autres fabricants serait une belle nouvelle pour les utilisateurs. En revanche, les Google Pixel n’auraient plus droit à cette exclusivité qui leur aurait permis de se démarquer du reste.

Sachez qu’Android 12.1 n’a pas encore de planning connu : il convient tout d’abord d’accueillir Android 12 dans sa version stable, avant de porter notre attention sur la première MAJ mineure du système. Tout vient à point à qui sait attendre.