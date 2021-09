Google Messages profite de sa toute nouvelle interface Material You

Google a lancé le déploiement en bêta de la nouvelle interface de son application de messageries, Google Messages, en attendant la sortie d'Android 12.

En juin dernier, le site 9to5Google publiait les premières images de la nouvelle interface de Google Messages. Comme de nombreuses applications Google, l’interface s’apprête en effet à passer à Material You, le nouveau langage de design de Google pour la sortie d’Android 12. Trois mois après la publication de ces premières captures d’écran, le nouveau design de Google Messages est désormais déployé pour tous les utilisateurs inscrits à la bêta.

Comme sur Google Agenda, la nouvelle interface Material You va être gérée différemment en fonction de votre smartphone et de la version de votre système d’exploitation. Sur un smartphone Google Pixel avec Android 12, l’interface va pleinement profiter de Material You avec une application reprenant la teinte principale de votre fond d’écran dans la barre de recherche, en arrière-plan, dans les menus ou sur le bouton « Démarrer une discussion ».

De gauche à droite : l’ancienne version de Google Messages, la nouvelle version sur Android 11 et la nouvelle version sur Android 12 avec un smartphone Pixel // Source : Frandroid et 9to5Google

Pour les autres smartphones, sous Android 11 ou qui ne sont pas conçus par Google, les changements sont plus légers. Le bouton « Démarrer une discussion » ne s’affiche plus dans une barre en forme de pilule, avec des côtés complètement arrondis, mais dans un rectangle avec des arrondis simplement sur les angles. La couleur de l’application est par ailleurs inchangée avec un fond blanc. Seule la barre de recherche va s’afficher en bleu délavé, cette fois en forme de pilule aux côtés arrondis. Aucun changement n’est à signaler du côté des conversations qui restent identiques. Néanmoins, le menu des paramètres s’affiche lui aussi en bleu clair, et non plus en blanc comme c’était le cas jusqu’à présent.

Une mise à jour disponible en bêta sur Google Messages

Comme le signale le site 9to5Google, l’interface Material You est proposée à partir de la version 9.7.032 de Google Messages, actuellement disponible sur le Play Store en version bêta.

Pour rappel, Android 12 doit être lancé dans le courant de l’automne, probablement le mois prochain en même temps que les nouveaux Google Pixel. En plus de ce nouveau thème Material You, la nouvelle version de l’OS mobile de Google va notamment améliorer la sécurité du système, ajouter un mode jeu, simplifier le partage du Wi-Fi et intégrer un mode une main.