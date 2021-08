Voici l’Easter egg d’Android 12 à la sauce Material You

L'Easter egg d'Android 12 est disponible dans la bêta 4 du système d'exploitation. Cette année, il fait la part belle à Material You et son système de personnalisation des couleurs.

C’est une tradition à laquelle on ne déroge pas : à chaque version d’Android son Easter egg. Le poulpe d’Android 8 ou les guimauves d’Android 6, chacun apporte son lot de surprises.

Android 12 étant en bêta depuis mai, on attendait avec impatience de connaître le nouveau venu. Il aura fallu attendre la version 4 de la bêta pour mettre la main dessus. Le nouvel Easter egg (peut-on encore employer l’expression tant la fonctionnalité a gagné en popularité ?) vise ce coup-ci à mettre en avant deux idées principales : Material You et le chiffre 12.

Google fier de ses couleurs

Avec tous les efforts qui ont été mis sur le design de cette nouvelle interface, il aurait été dommage de ne pas en profiter. Comme d’habitude, pour lancer l’Easter egg, rendez-vous dans les paramètres, dans l’onglet « À propos du téléphone ». Là, cherchez votre version d’Android puis appuyez plusieurs fois de suite dessus.

Le nouvel Easter egg d’Android 12. // Source : Android Police Le nouvel Easter egg d’Android 12. // Source : Android Police Le nouvel Easter egg d’Android 12. // Source : Android Police

Vous devriez voir apparaître une horloge placée sur votre fond d’écran. Afin de bien souligner l’une des fonctionnalités principales d’Android 12, l’horloge en question prend les couleurs de votre fond d’écran.

Midi, l’heure du crime

Comme il s’agit d’une horloge, elle affiche logiquement l’heure de votre système. Mais si commencez à vouloir jouer avec, vous verrez que vous pouvez changer l’heure en faisant tourner les aiguilles. Si votre fond d’écran est animé, alors vous le verrez effectuer des cycles en accéléré.

Le secret final se débloque en amenant l’horloge à indiquer 12 heures. Là, vous pourrez voir votre fond d’écran exploser en bulles de tailles diverses, à la manière de Material You.

Le nouvel Easter Egg d’Android 12 met en valeur Material You. // Source : Android Police Le nouvel Easter Egg d’Android 12 met en valeur Material You. // Source : Android Police

Si vous souhaitez essayer Android 12 par vous-même, pour essayer ses nouvelles fonctionnalités ou simplement son Easter egg, nous avons un tutoriel qui vous explique comment l’installer. Attention tout de même, il s’agit encore d’une bêta, et seule une poignée de smartphones est pour le moment compatible.