Android 12 : contrôlez votre smartphone avec votre visage

La dernière version de l'application Outils d'accessibilité Android disponible sur la bêta 4 d'Android 12 rajoute la possibilité de créer des raccourcis qui se déclenche grâce à certaines expressions faciales.

Android 12 est en train de vivre les dernières phases de son développement avant sa sortie officielle au détour de l’automne. Au fil des mois, la dernière version de l’OS développé par Google se charge de son lot de nouveautés.

La dernière en date repérée par XDA Developers va permettre à Android de gagner un peu en accessibilité. L’application Outils d’accessibilité Android développée par Google et qui offre un certain nombre d’outils d’accessibilité a été mise à jour pour la phase 4 de la bêta d’Android 12. Et cette nouvelle mise à jour permet désormais d’associer certaines expressions faciales à des raccourcis, un peu à l’instar de ce qui existe déjà avec les gestes.

Sans les mains

L’avantage ici, c’est qu’il n’y a plus besoin de se servir de ses mains. Pour le moment, le nombre d’expressions faciales reconnues est assez mince. La caméra peut par exemple capter une bouche ouverte ou un sourire. Mais on imagine que s’agissant d’une première version, d’autres gestes pourront être ajoutés plus tard.

On peut aussi tourner la tête à gauche, à droite, ou en haut pour déclencher telle ou telle action.

Voici la liste des actions qu’on peut associer à des expressions faciales :

Pause de la caméra

Basculer l’auto-scan (désactivé)

Inverser le balayage automatique

Sélectionnez

Suivant

Précédent

Toucher et maintenir

Faire défiler vers l’avant

Défiler vers l’arrière

Accueil

Retour

Notifications

Paramètres rapides

Vue d’ensemble

Comment essayer ?

On peut également régler la durée du geste et sa taille avant qu’il ne soit reconnu. Cela peut par exemple éviter de déclencher un raccourci qui ne serait pas voulu à chaque fois qu’on sourit.

Si l’application est déjà visible sur Google Play, la dernière version qui intègre la reconnaissance des expressions faciales n’est pas encore disponible. Toutefois, XDA Developers est tout de même parvenu à télécharger une APK de la nouvelle mise à jour (disponible ici) et à l’installer sur un appareil tournant sur Android 11.