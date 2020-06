Accessibilité : 7 applis pour faciliter la vie en cas de handicap

Pouvoir participer aisément à une conversation quand on est malentendant ou muet, trouver son chemin quand on est malvoyant : autant de situations auxquelles la technologie peut désormais apporter son aide pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Et pour y parvenir, le meilleur atout actuel reste le smartphone et ses nombreuses applications conçues pour améliorer la vie de chacun.

Par ses multiples possibilités, le smartphone est devenu l’allié de toutes les situations. Prise d’appel, photos, navigations sur internet, envoi de mail, visionnage de vidéo, écoute de musique… des gestes facilités au maximum par la simplicité de l’appareil. Mais cet usage n’est malheureusement pas toujours aussi simple pour tout le monde.

Fort heureusement, il existe aujourd’hui de très nombreux réglages pour améliorer les usages pour des personnes avec des handicaps divers. Amélioration des tailles de police, de la luminosité, réglages de l’aide vocale ou par vibration… les smartphones ont adapté leurs fonctionnements à tous leurs utilisateurs. Apple a montré qu’il avait mis l’accessibilité au cœur de ses usages en annonçant de nombreuses améliorations dans son prochain iOS 14.

Mais pour que le smartphone soit un allié du quotidien pour des personnes malvoyantes, malentendantes ou avec des problèmes moteurs, l’écosystème applicatif y va aussi de son ingéniosité et de multiples applications ont vu le jour depuis plusieurs années pour accompagner des utilisateurs longtemps oubliés.

Pour lire ce qu’on ne peut entendre

Rogervoice

Appli made in France, Rogervoice se veut l’alliée des sourds et malentendants au téléphone. Elle leur permet de profiter pleinement et gratuitement de l’échange avec leur interlocuteur en retranscrivant l’appel à la façon d’un échange SMS. À l’autre bout du fil, le correspondant entendra les propos saisis. Il est aussi possible de faire appel à un interprète en langue des signes et en langue parlée complétée. Et cela en plus de 80 langues. Il est également possible de sous-titrer en direct des appels vidéo sur son smartphone ou sa tablette (équipée d’une carte SIM 3G/4G) grâce à la reconnaissance vocale embarquée dans Rogervoice.

Le service est gratuit entre personnes disposant de l’application. Il faut disposer d’un abonnement payant pour appeler ou recevoir des appels retranscrits ou en langue des signes d’autres personnes. À noter que l’abonnement peut être remboursé par certains organismes de santé et d’insertion professionnelle.

Des opérateurs tels que Bouygues Telecom, Orange et SFR, mais aussi La Poste Mobile ou encore Euro-Information Telecom offrent des crédits d’une heure de communication avec un interprète, renouvelable automatiquement chaque mois. Il suffit de s’inscrire gratuitement pour en bénéficier du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h.

Prix : gratuit

Rogervoice : surdité et téléphonie Télécharger gratuitement

Ava

C’est l’outil parfait pour sous-titrer toutes les conversations. À destination des personnes sourdes et malentendantes, l’appli Ava utilise la reconnaissance vocale pour permettre à chacun de comprendre aisément son interlocuteur, participer à des visioconférences ou à des discussions de groupe. Pour cela, Ava fait la retranscription en direct sur l’écran du smartphone. Il est aussi possible de connecter plusieurs interlocuteurs à une discussion, en leur envoyant simplement un lien. Par l’intermédiaire du micro, l’appli se chargera d’identifier le smartphone de chaque intervenant et de lui attribuer un code couleur pour les distinguer dans le flux de discussion, même si leurs paroles se chevauchent à l’oral.

Ava fonctionne aussi dans le sens inverse et peut énoncer oralement ce que vous écrivez. Vos conversations sont toujours sauvegardées.

L’appli pour malentendants Ava L’appli pour malentendants Ava

Ava propose une offre gratuite avec 5h par mois de sous-titrage en direct sur votre smartphone, les conversations multiappareils. Un abonnement à partir de 15 euros par mois permet d’obtenir des traductions dans 16 langues et du sous-titrage illimité. Une version pro (99 euros/mois) offre encore plus de possibilités dont la traduction et la correction en direct.

Prix : gratuit – Options payantes à partir de 15 euros par mois

Ava - Sous-titres pour la vie (sourd/malentendant) Télécharger gratuitement

Pour aider à voir

Seeing AI

Cette application a été conçue par un employé malvoyant de Microsoft qui voulait trouver l’appli répondant à ses besoins. Seeing AI se base sur l’appareil photo de votre smartphone pour vous servir de vision. C’est lui qui va identifier votre environnement, décrire un objet ou une personne (que vous pourrez nommer pour qu’elle soit en permanence reconnue comme un proche par l’IA), lire les codes-barres d’un produit pour vous en donner les informations, lire un texte (jusqu’à 5 langues reconnues) et même déchiffrer des écritures. L’appli vous communique également les informations oralement d’un tableau ou d’une photo, jusque dans les moindres détails (le nom du magasin derrière une personne photographiée, par exemple).

Seeing AI vous décrit la personne face à vous // Source : Microsoft L’application Seeing AI vous décrit l’environnement // Source : Microsoft

Grâce à la technologie VoiceOver d’Apple, tous les éléments de fonction sur l’écran sont donnés à l’oral. Vous pouvez ainsi partager la photo ou bien demander d’un clic à Seeing AI de décrire ce qui se trouve devant vous, mais aussi de lire les messages que vous pourriez recevoir accompagnés d’une photo.

Prix gratuit – Disponible sur l’App Store

Soundscape

Encore une initiative signée Microsoft. Cette application gratuite est destinée aux non-voyants et malvoyants. Soundscape permet de mieux se repérer dans l’espace et d’évoluer dans son environnement de manière naturelle et intuitive. Tout cela sans couper son activité ou sa conversation. Pour cela, l’appli de navigation repose une technologie de son audio en 3D inédite.

L’appli va fournir des informations de navigation dans un casque, mais du côté de l’orientation. Si vous devez tourner à droite, l’information viendra dans votre oreille droite. Vous êtes également avertis de la proximité d’un carrefour ou d’un passage piéton. Cela doit permettre à l’utilisateur de mentaliser son environnement pour progresser sans encombre jusqu’à sa destination. Soundscape permet aussi de connaître son emplacement précis avec toutes les informations autour (points d’intérêt à proximité, jardins, transports, commerces, etc.), avec la possibilité de marquer certains lieux (arrêt de bus habituels, restaurant préféré, domicile d’un proche…). Ces lieux personnalisés sont mémorisés par l’appli et signalés, que vous soyez à pied ou en voiture.

Vous pouvez aussi connaître les obstacles situés devant vous en pointant le téléphone dans la direction (fonction « Devant moi »).

Prix : gratuit – Disponible sur l’App Store

Pour faciliter la motricité

Action Blocks

Cette application créée par Google est à destination des personnes avec déficiences cognitives qui peinent à réaliser certaines tâches sur leur smartphone. Action Blocks permet de créer des raccourcis d’action qui vont prendre place sur l’écran d’accueil sous forme de carte. Cela peut être un raccourci vers le numéro du docteur ou d’un proche, un lien vers une fonctionnalité bien précise dans les paramètres système. Un clic sur le bloc créé et une action se déclenche voire plusieurs (éteindre la maison si vous possédez des ampoules connectées, mettre le thermostat sur 20 degrés.

Prix : gratuit

Action Blocks Télécharger gratuitement

Pour redonner la parole

Helpicto

Autre initiative française, Helpicto s’appuie sur l’image pour remplacer les mots. Elle s’adresse surtout aux personnes atteintes d’autisme. L’intelligence artificielle aide à choisir les bons pictogrammes pour accompagner les personnes atteintes de troubles du langage dans leurs échanges avec leurs proches. Une bibliothèque de plusieurs milliers d’images permet de couvrir tous les aspects du quotidien, les actions qui peuvent être faites, les demandes.

La personne qui parle sélectionne les pictos pour échanger avec son interlocuteur atteint de troubles divers (dysphasie, surdité, troubles du langage…). Celui-ci peut alors répondre plus simplement en appuyant sur l’écran du smartphone ou de la tablette. Il est même possible de personnaliser certains pictos en prenant des photos de proches, des lieux ou des objets. L’IA se charge de construire correctement le sens des phrases.

Prix : 6 euros par mois ou 66 euros par an (un mois d’essai gratuit)

Helpicto Télécharger gratuitement

Proloquo2Go

C’est sans doute l’appli la plus complète pour ceux qui ne peuvent utiliser la parole correctement. Proloquo2Go est onéreuse (280 euros), mais c’est un moyen d’expression phénoménal pour beaucoup de personnes qui n’arrivaient pas à communiquer. L’appli conçue par AssistiveWare se base sur des symboles qui représentent une personne, une action, un objet. En les organisant, l’utilisateur forme des phrases et se fait comprendre. Pour faciliter l’utilisation, chaque mot imagé se trouve toujours à la même place, mais il est possible de les classer par thématique ou par dossier personnalisé.

Proloquo2Go Proloquo2Go Proloquo2Go

Proloquo2Go est très intuitif dans son fonctionnement et personnalisable. Il est possible d’ajouter des photos personnelles, mais aussi de choisir entre 25 000 pictos. Il convient à tous niveaux et tous types de handicaps. Son fonctionnement permet aussi d’échanger entre deux personnes parlant des langues différentes. L’appli intègre plus de 100 voix de synthèse gratuites, dont des voix d’enfant. Elle utilise même des accents dans plusieurs langues et des vocabulaires régionaux.

Prix : 280 euros – Disponible sur l’App Store