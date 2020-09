Twitter va ajouter le sous-titrage automatique pour les vidéos et les sons

Pour rendre la plateforme plus accessible, Twitter travaille au sous-titrage automatique des vidéos et tweets audio postés sur le réseau social. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait voir le jour d’ici à début 2021. Et pour tout le monde !

Source : Unsplash/Claudio SchwarzTwitter a une longue politique d’accessibilité de sa plateforme. Il est aujourd’hui possible d’ajouter une légende à une photo pour qu’elle puisse être lue à des personnes malvoyantes. Mais le problème principal, c’est bien souvent l’impossibilité d’entendre correctement une vidéo, ou désormais un son, qui apparaît sur son fil d’actualité. Cela va bientôt changer.

Pour aller plus loin

Twitter revoit son interface en facilitant l’accès à vos messages privés

Dans un post publié sur son blog, Twitter a expliqué travailler à l’ajout de sous-titres automatisés pour les vidéos et sons. C’est en lançant cet été les tweets audio pour les utilisateurs sous iOS que Kayvon Beykpour, chef produit, et Marque Dalana, responsable de l’expérience utilisateur, de l’inclusivité et la diversité, ont réalisé que cela écartait les personnes handicapées de l’utilisation de la plateforme, incapables de profiter du message qui n’était pas écrit.

Tester les Tweets vocaux plus tôt cet été nous a fait prendre conscience du travail qu’il nous reste à faire en tant qu’entreprise, et nous nous sommes engagés à rendre Twitter plus inclusif pour les personnes handicapées – en créant une équipe dédiée pour se concentrer sur une plus grande accessibilité, des outils et plaidoyers pour tous nos produits.

L’accessibilité, le cheval de bataille

Le réseau social de Jack Dorsey a fait de l’accessibilité une priorité depuis longtemps. Que ce soit dans la gestion interne de ses bâtiments, son approche de sa plateforme ou ses opérations parallèles, la firme, qui travaille notamment avec des associations de San Francisco sur ses thématiques, multiplie les initiatives pour aider au handicap. Un compte Twitter @TwitterA11y existe même pour mettre en lumière les nouveautés.

Deux équipes vont voir le jour en interne pour proposer davantage d’outils d’accessibilité. Cela passera par la création d’un Centre d’accessibilité, mais aussi par un département chargé de concevoir des produits nouveaux et innovants dans cette perspective.

Les sous-titres d’ici 2021 et d’autres à venir

L’ajout des sous-titres est une première pierre. Les vidéos et les sons devraient en profiter d’ici à début 2021. « Cela jette les bases d’une feuille de route à plus long terme qui investit largement dans l’accessibilité des médias pour l’ensemble de notre service », écrivent les deux responsables de Twitter.

Mais, comme bien souvent, ces innovations vont servir au plus grand nombre. Il sera quand même bien plus pratique de pouvoir profiter d’une vidéo sans avoir à sortir ses écouteurs si l’on se trouve dans les transports en commun ou que l’on voulait la consulter discrètement au bureau…