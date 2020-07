Twitter revoit son interface en facilitant l’accès à vos messages privés

En proie à un piratage aussi inédit que massif, Twitter n’en a pas moins amélioré son interface web en ajoutant une fenêtre contextuelle spécialement dédiée aux messages privés.

Un timing plus que délicat. Mardi 15 juillet au soir (fuseau horaire français), Twitter a fait l’objet d’une attaque considérée comme le plus important piratage de son histoire. Les comptes de certaines grandes entreprises et personnalités publiques aux millions d’abonnés — de Barack Obama à Elon Musk en passant par Joe Biden, Jeff Bezos, Apple et Uber — ont ainsi fait la promotion d’une arnaque aux bitcoins, à l’insu des victimes susmentionnées.

En compromettant les outils internes de l’entreprise à l’aide d’un employé payé par les hackers, ces derniers sont parvenus à récolter plus de 100 000 euros en quelques heures seulement. Et cette actualité brûlante a visiblement fait de l’ombre à une nouvelle fonctionnalité déployée sur la version web de la plateforme, comme le note The Verge.

Fenêtre contextuelle

Mise en exergue par le biais d’un message Twitter publié à 16h51, heure locale, soit une demi-heure avant l’attaque, ladite fonctionnalité est quelque peu passée à la trappe. Pourtant, celle-ci tend à améliorer l’expérience utilisateur à l’aide d’une fenêtre contextuelle spécialement réservée aux messages privés.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline. Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2 — Twitter (@Twitter) July 15, 2020

Un onglet « Messages » apparaît désormais en bas à droite de votre écran. En cliquant dessus, l’utilisateur accède aux conversations privées entreprises avec d’autres internautes. Il lui suffit alors de « rentrer dedans » pour leur envoyer des messages, sans pourtant quitter son fil d’actualité.

Plusieurs nouveautés ces dernier mois

Cette nouveauté d’ores et déjà disponible en France n’est pas pour autant révolutionnaire : des plateformes comme Facebook ou LinkedIn l’ont introduite il y a plusieurs années, à titre d’exemple. Le fait est que Twitter continue de mettre à jour son réseau social au fil des mois : la dernière en date n’était autre que les messages audio de 140 secondes, déployés en juin dernier.