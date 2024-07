Xiaomi : ces chiffres insolents confirment le succès de sa voiture électrique

Depuis sa présentation début 2024, la Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque, semble se vendre comme des petits pains. Son CEO annonce même que les ambitieux objectifs de vente devraient être largement dépassés, tandis que Xiaomi semble aller plus loin avec l'achat d'un terrain à côté de son usine ultramoderne.

Xiaomi semble avoir tapé dans le mille avec sa première voiture électrique, la désormais fameuse SU7. Depuis son lancement fin mars 2024, les commandes affluent et ne semblent pas s’arrêter.

La preuve avec une déclaration sur Weibo de son médiatique CEO, Lei Jun, qui annonce que les objectifs de vente pour 2024 devraient être largement dépassés, tandis que la marque semble déjà voir plus loin. Explications.

100 000 ventes dès novembre

Lei Jun commence par un rappel, précisant que 30 000 SU7 ont été livrées en trois mois, et que les livraisons du mois de juillet devraient dépasser les 10 000 unités. Un constat bien aidé par la montée en puissance des cadences de fabrication, notamment grâce à l’ouverture d’une seconde équipe de production.

Il en profite également pour rappeler que le réseau de distribution est en pleine expansion. Si 93 magasins, 57 ateliers et 30 centres de livraison sont aujourd’hui ouverts dans 31 villes de Chine, l’objectif est de passer à 220 magasins, 135 ateliers et 53 centres de livraison d’ici fin 2024.

De fait, le patron de Xiaomi est confiant, et annonce même que l’ambitieux objectif de 100 000 ventes annuelles devrait être atteint… dès novembre. Un score assez phénoménal pour une voiture qui n’a même pas un an.

L’extension de l’usine se concrétise

Xiaomi semble toutefois ne pas se contenter de ces excellents résultats, et voit déjà plus loin. Un article de CnEVPost nous apprend ainsi que la marque a récemment acquis un terrain de plus de 530 000 m² à proximité de son usine ultra-moderne située à proximité de Beijing.

La première étape d’une extension du site ? Fort probable, puisque Xiaomi avait annoncé un plan en deux étapes de la montée en puissance de ses capacités de production, capable à terme d’assembler jusqu’à 300 000 voitures par an. Un joli chiffre, même si bien loin du million de voitures produites sur le site de Tesla à Shanghai.

Une extension toutefois bien utile pour deux raisons. La SU7 devrait en effet être rejointe par un SUV dans les prochains mois, avec un potentiel de vente encore plus grand, étant donné l’appétence du public pour cette carrosserie. Elle pourrait également être capitale pour l’exportation, puisque Xiaomi aimerait bien dépasser les frontières chinoises… même si l’Europe n’est pas (encore) dans les destinations retenues.