La voiture électrique de Xiaomi va-t-elle arriver en Europe ? La marque nous a enfin répondu

À l'occasion de l'officialisation de la Xiaomi SU7 Ultra, la voiture électrique ultra-performante du constructeur chinois, nous avons pu nous entretenir avec des portes-paroles de la marque. Nous leur avons demandé si la Xiaomi SU7 serait un jour vendu en Europe et notamment en France. La réponse nous a forcément déçu.

Nous étions à Pékin cette semaine pour couvrir le discours annuel de Lei Jun, le patron de Xiaomi. L’homme d’affaires chinois a annoncé de nombreux produits sur scène. On peut bien entendu lister les nouveaux smarpthones pliables ainsi que tout un tas de produits connectés. Mais à la fin de la conférence fleuve, d’une durée de 3h, Lei Jun a dévoilé la Xiaomi SU7 Ultra. La version hautes performances de la première voiture électrique de la jeune marque.

Nous avons pu nous entretenir avec Daniel Desjarlais, directeur de la communication chez Xiaomi. L’occasion de lui demander si la Xiaomi SU7 classique serait un jour vendue en Europe. On sait que Lei Jun avait dit qu’il voulait que ses voitures électriques parcourent le monde entier. Mais on savait aussi que le concurrent d’Elon Musk veut d’abord assoir et solidifier sa présence en Chine. Après tout, sa voiture électrique n’y est vendue que depuis quelques mois seulement.

La Xiaomi SU7 ne sera pas vendue en Europe

Le porte-parole de la marque a douché tous nos espoirs. Il nous a affirmé que Xiaomi ferait sûrement son arrivée en Europe avec une autre voiture électrique que la SU7. Il est donc possible que ce soit la successeure de cette dernière, ou un autre modèle, plus compact ou au format SUV plutôt que berline.

Et justement, les rumeurs annoncent que la seconde voiture électrique de Xiaomi pourrait arriver en 2025, sous la forme d’un SUV. Est-ce que c’est ce modèle qui arrivera en Europe ? Difficile à dire puisque Daniel Desjarlais n’a pas donné plus de détails.

Si c’est la successeure de la Xiaomi SU7, il faut tabler sur au moins 5/6 ans (voire plus), le cycle de vie minimal d’une voiture électrique. Et cela a du sens : Xiaomi vient de se lancer sur le marché (difficile) des voitures électriques, alors que la marque ne vendait que des produits technologiques beaucoup plus simples à développer, produire et vendre.

Les raisons de ce choix

Le constructeur chinois doit donc d’abord créer un réseau de vente et de services après-vente solide en Chine, avec un territoire ultra-vaste et une population très nombreuse. Avant de pouvoir rêver à s’envoler vers d’autres horizons, comme la France.

Dommage, car la Xiaomi SU7 est une excellente voiture électrique. Nous avons eu la chance de monter à bord et de faire plusieurs tours de circuits avec en Chine. Nous vous préparons le récit de notre expérience.