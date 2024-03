Pourquoi la voiture électrique de Xiaomi n’arrivera pas tout de suite en France

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle voiture électrique Xiaomi SU7 s'apprête à être commercialisée. La berline électrique chinoise sera disponible à la commande dès la fin du mois, mais elle mise d'abord sur son marché natal avant d'espérer un succès à l'international.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux, alors que le pays en compte plus de 80 à l’heure actuelle. Et c’est loin d’être terminé, puisque même les géants de la tech veulent s’y mettre à leur tour. On pense par exemple à Huawei ou encore à Sony, mais pas seulement.

Un lancement en Chine avant tout

Et pour cause, l’entreprise chinoise Xiaomi aussi veut avoir le droit à sa part du gâteau. C’est ainsi qu’elle a levé le voile au mois de janvier sur sa première voiture électrique, une berline qui prend le nom de SU7. Cette dernière affiche des caractéristiques techniques très intéressantes et espère pouvoir rivaliser avec la Tesla Model S, la BYD Seal ou encore la Nio ET7, entre autres. D’autant plus qu’elle devrait bientôt arriver dans les concessions.

En effet, le patron de la marque Lei Jun, qui avait rencontré Elon Musk il y a dix ans s’est récemment exprimé sur le sujet. Relayé par le site chinois It home, ce dernier a officiellement confirmé que les commandes pour la berline électrique ouvriront très bientôt. Et plus précisément le 28 mars prochain, tandis que les livraisons commenceront dans la foulée. Au total, pas moins de 59 showrooms répartis dans 29 villes accueilleront cette nouvelle venue.

Cependant, il faudra encore prendre son mal en patience avant de voir arriver la berline chez nous. Le constructeur veut d’abord miser sur son marché natal avant d’essayer de conquérir le reste du monde. Une stratégie au contraire de Aiways, qui mise désormais sur l’export de ses voitures en dehors de la Chine, puisque cette dernière serait déjà saturée. Mais quand va-t-on voir la nouvelle SU7 sur nos routes ? Pas tout de suite selon la marque.

Dans un autre article, le dirigeant de Xiaomi explique que l’entreprise n’a pas encore établi de calendrier en ce qui concerne les ventes à l’étranger. En fait, elle ne semble même pas vraiment enthousiaste à l’idée de vendre sa voiture ailleurs qu’en Chine. L’homme d’affaires indique d’abord vouloir solidifier la technologie de Xiaomi sur son marché natal, avant de lancer les ventes en dehors de ce dernier.

De nombreux arguments

Il faudra encore attendre avant de savoir ce que prévoit de faire Xiaomi en ce qui concerne sa voiture électrique. Et ce alors que cette dernière pourrait mettre à mal ses finances au cours des prochaines années, la situation de l’entreprise n’étant pas parfaite. Cependant, la berline électrique possède tout de même de très sérieux atouts sur le papier, qui pourraient lui permettre de s’assurer un beau succès au cours des prochaines années.

Nous avions d’ailleurs pu la découvrir en vrai au mois de février à Barcelone au MWC, et nous avons globalement été impressionnés par cette voiture. Pour mémoire, celle-ci fait le plein de technologies de pointe, avec entre autres la conduite autonome Xiaomi Pilot, ainsi qu’un grand écran tactile de 16,1 pouces compatible avec les mises à jour OTA à distance. Ce dernier intègre également Apple CarPlay et Android Auto et est associé à un affichage tête-haute de 56 pouces.

La voiture se décline avec trois moteurs électriques distincts offrant un rendement très élevé, et affiche une puissance allant jusqu’à 578 chevaux et 635 Nm de couple. Plusieurs batteries LFP (lithium-fer-phosphate) seront aussi disponibles, avec des capacités de 73,6 et 101 kWh, offrant jusqu’à 710 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Grâce à son architecture 800 volts, la SU7 sera en mesure de récupérer jusqu’à 510 kilomètres en seulement 15 minutes de charge. La puissance n’a pas encore été dévoilée.

Pour l’heure, le prix de la berline électrique n’a pas encore été dévoilé, mais celle-ci devrait tourner autour des 500 000 yuans. Ce qui équivaut à environ 63 769 euros. Un prix très abordable, notamment par rapport aux 94 900 euros de la Tesla Model S. Mais attention, car il devrait être fortement revu à la hausse si la SU7 arrive en Europe.