Ce smartphone Xiaomi est en ce moment vendu quasi au même prix qu’une coque officielle Samsung

DĂ©voilĂ© l’an dernier, le Xiaomi Redmi 14C est un smartphone d’entrĂ©e de gamme qui ne manque pas d’atouts, entre son design soignĂ©, son Ă©cran plutĂ´t fluide et sa grosse autonomie. Un modèle qui devrait en plus ravir les utilisateurs au budget serrĂ© puisqu’il coĂ»te en ce moment seulement 78,99 euros au lieu de 163 euros chez AliExpress.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ă€ première vue, un smartphone d’entrĂ©e de gamme qui vaut quasi autant qu’une simple coque Samsung, comme le Xiaomi Redmi 14C, n’attire pas forcĂ©ment l’attention. Pourtant, ce dernier a vraiment du potentiel avec son Ă©cran assez fluide, son autonomie rassurante ou encore la qualitĂ© de ses photos de jour. Alors certes, ses performances ne sont pas exceptionnelles, mais il coĂ»te tout de mĂŞme moins de 80 euros, un tarif qui rend les concessions plus faciles Ă accepter.

Les bons points du Xiaomi Redmi 14C

Une dalle HD+ de 6,88 pouces + 120 Hz

La photo de jour

Une journĂ©e et demie d’autonomie

ProposĂ© Ă 163 euros sur le site officiel, le Xiaomi Redmi 14C est aujourd’hui affichĂ© Ă seulement 78,99 euros chez AliExpress.

Un joli smartphone avec un Ă©cran fluide

Le Xiaomi Redmi 14C a beau avoir Ă©tĂ© lancĂ© Ă moins de 200 euros, la marque n’a pas nĂ©gligĂ© son design. Oui, il n’y a que du plastique, ses bordures autour de l’Ă©cran sont assez Ă©paisses, mais en main, le smartphone a rĂ©ellement une belle tenue. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© un module photo moins imposant au dos. En revanche, la prise jack 3,5 mm, que l’on retrouve encore sur les modèles d’entrĂ©e de gamme, devrait bien plaire Ă celles et ceux qui sont encore attachĂ©s aux Ă©couteurs filaires.

CotĂ© Ă©cran, c’est une grande dalle LCD HD+ de 6,88 pouces que le smartphone accueille. La dĂ©finition 1 640 x 720 pixels n’offre pas une grande finesse, mais les contrastes sont convaincants. Notez toutefois que si la marque annonce un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, nous n’avons pas rĂ©ussi, lors de notre test, Ă monter au-delĂ de 60 Hz pour certains usages. Dommage.

L’autonomie, le vrai point fort du Redmi 14C

Au cœur du Xiaomi Redmi 14C, on trouve une puce assez modeste, le MediaTek Helio G81 Ultra. Au quotidien, il peut gérer le multitâche en arrière-plan et répond suffisamment bien aux usages courants, mais attention : si vous lancez une vidéo YouTube en trop haute qualité, le Redmi 14C pourrait subir quelques ralentissements. En jeu, on peut tout à fait lancer des parties de Genshin Impact en 30 fps. Mention spéciale aussi pour la faible chauffe.

CotĂ© logiciel, le smartphone s’appuie sur Android 14 via Hyper OS et fournit une interface colorĂ©e… mais aussi des pourriciels bien trop nombreux. CĂ´tĂ© mises Ă jour, comptez deux versions d’Android (soit Android 16 au maximum) et des mises Ă jour de sĂ©curitĂ© jusqu’en 2028. Pour la photo, on a droit Ă un grand-angle de 50 Mpx et Ă un capteur de profondeur de 2 Mpx utilisĂ© pour le mode portrait, notamment. Le capteur de 50 Mpx est bien efficace de jour, et c’est bien assez pour le prix.

Enfin, terminons par le vĂ©ritable atout de ce Redmi 14C : son autonomie. Vous pourrez l’utiliser durant une journĂ©e et demie en usage modĂ©rĂ©. C’est moins bon du cĂ´tĂ© de la recharge, qui n’est pas très rapide puisqu’il faut 2 heures pour remplir totalement la batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Xiaomi Redmi 14C.

