À seulement 113 €, ce récent smartphone Xiaomi est la solution pas chère pour changer de smartphone

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu’il vous faut ! Le Xiaomi Redmi A5 est actuellement en promotion à seulement 113 euros dans sa version 128 Go, au lieu de 153 euros de base.

Xiaomi Redmi A5 // Source : mi.com

Il est possible aujourd’hui de trouver de bons smartphones à moins de 150 euros. Bien sûr, il faut s’attendre à des petites performances, mais certains constructeurs arrivent à tirer vers le haut les caractéristiques. Le Xiaomi Redmi A5 en fait partie, c’est un smartphone entrée de gamme intéressant pour son petit prix, qui est d’ailleurs plus bas encore grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi A5

Les 120 Hz de l’écran, avec une luminosité de 1500 cd/m²

La mémoire extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD

La capacité de la batterie de 5 200 mAh

Le Redmi A5 est un smartphone qui, de base, n’est pas cher puisqu’il coûte 153 euros dans sa version 128 Go sur le site de la marque. En ce moment, pour les nouveaux clients, le téléphone revient à 113 euros grâce à un coupon de réduction de 20 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi A5 (2025). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un petit smartphone au profil séduisant

Le Xiaomi Redmi A5 est un smartphone présenté cette année, en 2025, et bénéficie donc de technologies modernes. Preuve en est avec la présence d’Android 15, avec toutes les nouveautés apportées par la nouvelle version de l’OS de Google. Attention toutefois, il s’agit d’une version allégée, baptisée Go, qui permet d’être compatible avec la fiche technique un peu plus soft de ce smartphone.

Il tourne en effet avec un processeur Unisoc T7250 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Si vous vous sentez à l’étroit, un port microSD permet de rajouter une carte pour recevoir jusqu’à 2 To de données supplémentaires. Une option réservée aux smartphones d’entrée de gamme, mais qui est toujours bien utile, surtout si vous prenez beaucoup de photos et de vidéos.

De la 4G sur un bel écran HD+ et 120 Hz

L’un des atouts de ce smartphone, c’est son écran HD+ de 6,88 pouces. Pour moins de 150 euros, avec un grand écran comme ça, ça ne court pas les rues. D’autant qu’il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. En théorie, il est donc ultra-fluide, car même les derniers iPhone sont limités à 60 Hz. D’autant qu’il propose une luminosité max à 1500 cd/m² en pic HDR, pour une bonne visibilité au soleil.

Pour la partie photo, le Redmi A5 dispose d’un capteur principal de 32 Mpx et un capteur de 8 Mpx à l’avant. Rien de révolutionnaire ou de fou, les photos et selfies sont honnêtes et c’est tout ce qu’on attend de lui. La batterie, elle, offre une autonomie d’une journée assez large, voire une journée et demie si vous n’êtes pas trop dessus. La charge « rapide » est limitée à 18W, c’est un peu juste. Par contre, on aime la présence du port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs. Et il y a même un capteur d’empreintes sur le côté.

Si vous êtes intéressé par un smartphone sans casser votre tirelire, vous avez notre guide d’achat dédié aux modèles coûtant moins de 200 euros.

