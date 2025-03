Un smartphone 120 Hz à 150 euros face aux 60 Hz d’Apple à 900 euros

Le Redmi A5 s’invite en Europe à petit prix, avec un écran 120 Hz qui fait de l’ombre aux géants.

Xiaomi fait parler de lui avec son futur Redmi A5. Un écran à 120 Hz pour seulement 149 euros en Europe, alors qu’Apple continue de proposer du 60 Hz sur ses iPhone à plus de 900 euros ? Oui.

Pour aller plus loin

Xiaomi concocterait un Redmi A5 à 150 euros pour l’Europe : voici ce qu’il a dans le ventre

Une arrivée discrète mais prometteuse

Le Redmi A5, c’est une arrivée discrète dans la famille Xiaomi. Pas de grande annonce ni de fanfare : le smartphone a d’abord pointé le bout de son nez au Bangladesh, où des acheteurs ont déjà pu mettre la main dessus et partager des photos. Selon le leaker bien connu Sudhanshu Ambhore, ce modèle s’apprête maintenant à débarquer en Europe pour 149 euros.

On peut le confirmer déjà, puisque le smartphone est en vente sur LDLC en France.

À ce prix-là, on a droit à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout tourne sous Android 15 Go, une version allégée d’Android pensée pour les appareils modestes, qui garantit une expérience correcte malgré un matériel limité.

Mais soyons clairs : ce n’est pas un monstre de puissance. Pas de 5G ici, juste de la 4G.

Parlons de l’écran, parce que c’est là que le Redmi A5 sort du lot. Avec ses 6,88 pouces, il est grand, parfait pour regarder vos séries ou scroller sans fin. Sa définition de 1640 x 720 pixels n’est pas la plus folle – on est loin de la netteté d’un écran Retina d’Apple –, mais il compense avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage est donc théoriquement ultra-fluide : les animations glissent comme sur du beurre, et ça change tout, surtout quand on compare aux 60 Hz des iPhone standards, vendus six fois plus cher. Ajoutez à ça une luminosité max de 1500 cd/m² (en pic HDR), et vous avez un écran bien visible même en plein soleil.

Par contre, allons-nous arriver à profiter des 120 Hz ? Pas sûr, on retrouve une puce ARM Unisoc T7250, un processeur d’entrée de gamme. Pas de quoi rivaliser avec les puces surpuissantes des flagships, mais suffisant pour les tâches basiques.

Photos, batterie et petits bonus

Le Redmi A5 propose un capteur principal de 32 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant. Pas de zoom ultra-sophistiqué ou de mode nuit révolutionnaire, mais pour des clichés rapides ou des selfies corrects, ça passe. La batterie, elle, affiche 5200 mAh avec une charge filaire à 18 W – de quoi tenir une journée sans stress et recharger en un temps raisonnable. Et bonus sympa : il y a une prise jack 3,5 mm pour brancher vos écouteurs filaires, un port microSD pour booster le stockage, et un capteur d’empreintes sur le côté..

Pendant ce temps, chez Apple, les iPhone 16 et 16 Plus restent bloqués à 60 Hz, malgré un prix qui dépasse les 900 euros. Il faudra attendre l’iPhone 17, prévu pour septembre 2025, pour voir enfin la technologie ProMotion (120 Hz) débarquer sur les modèles standards. En tout cas, c’est ce que les rumeurs annoncent. D’ici là, Xiaomi prouve qu’on peut avoir de la fluidité sans casser sa tirelire.

Pour aller plus loin

Le plus gros problème des iPhone enfin résolu avec l’iPhone 17 ?