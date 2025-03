Xiaomi concocterait un Redmi A5 à 150 euros pour l’Europe : voici ce qu’il a dans le ventre

Xiaomi préparerait la sortie d’un Redmi A5 4G en Europe à 150 euros. Voici ce que l’on sait de la fiche technique du smartphone.

Xiaomi Redmi A5 // Source : Sudhanshu Ambhore (montage Frandroid)

Redmi A5 4G. Voici le nom du futur smartphone entrée de gamme que préparerait Xiaomi pour l’Europe. Prix attendu : 149 euros. Le leaker Sudhanshu Ambhore partage sur X/Twitter quelques éléments de la fiche technique pressentie, mais aussi quelques visuels de l’appareil.

Notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 euros le montre bien : sur ce segment de prix très abordable, il y a des compromis à faire. Le Xiaomi Redmi A5 est parti pour en faire également, mais a quelques atouts intéressants dans son sac.

Écran 120 Hz et batterie de 5200 mAh

Notons ainsi que l’écran devrait proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité maximale de 1500 nits. Du reste, on composerait avec une dalle LCD de 6,88 pouces proposant une définition HD de 1640 x 720 pixels.

Xiaomi Redmi A5 // Source : Sudhanshu Ambhore

Autre élément qui pourrait plaire : la batterie de 5200 mAh. Une capacité rassurante sur le papier. À noter qu’une compatibilité avec une charge filaire de 18 W est évoquée.

Quelques caractéristiques du Xiaomi Redmi A5

Au-delà de ça, Sudhanshu Ambhore mentionne un puce Unisoc T7250 très modeste. Dans les visuels, nous pouvons voir deux caméras à l’arrière du Redmi A5. Parmi elles, on aurait un capteur principal de 32 Mpx. En façade, la caméra selfie proposerait une définition de 8 Mpx.

Xiaomi Redmi A5 // Source : Sudhanshu Ambhore

Comptez aussi sur Android 15 dans une version allégée Go Edition. En outre, un lecteur d’empreintes intégré sur le côté du téléphone, une prise jack 3,5 mm et un port microSD (jusqu’à 2 To) figurerait aussi dans la fiche technique du Redmi A5 de Xiaomi. Le leaker donne aussi les dimensions et poids : 171,7 x 77,8 x 8,26 mm pour 193 grammes.

Le Xiaomi Redmi A5 4G arriverait donc en Europe à 149 euros pour une configuration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. On ne sait toutefois pas encore si cette supposée disponibilité en Europe concernera la France ou non.