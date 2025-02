Voici ce que le Galaxy S25 Edge aurait dans le ventre

Présenté en avant-première lors du Samsung Unpacked 2025, le Galaxy S25 Edge nous réserve quelques surprises.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid

L’événement Samsung Unpacked du 22 janvier dernier a marqué les esprits. Le constructeur coréen y a dévoilé en avant-première son Galaxy S25 Edge, mais avec peu de détails.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pour le moment, ce dont on est sûrs… L’élément le plus marquant du Galaxy S25 Edge réside dans son incroyable finesse : entre 5 et 6 millimètres d’épaisseur.

En attendant l’annonce officielle, les leakers s’en donnent à cœur joie.

Alors, qu’est-ce que le S25 Edge aurait dans le ventre ?

Malgré son format ultra-compact, le S25 Edge embarquerait une fiche technique impressionnante.

Au cœur de l’appareil, on retrouverait 12 Go de RAM et un stockage UFS 4.0, avec le Snapdragon 8 Elite. Ici, aucun compromis… en tout cas, sur la fiche technique.

La partie photo n’est pas en reste avec un impressionnant capteur principal de 200 MP et une caméra frontale de 12 MP. Ces caractéristiques suggèrent que Samsung n’a pas fait de compromis sur la qualité photographique malgré les contraintes de design. Attention tout de même, on sait qu’il n’y a que deux caméras à l’arrière, un grand-angle et un ultra grand-angle, et donc sans doute aucun téléphoto.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’écran Oled promet également d’être sans compromis avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits en HDR. Cela placerait le S25 Edge aussi bon que les Galaxy S25, tout simplement. On aurait également un verre Gorilla Glass Victus 2 pour la protection contre les chutes ainsi que les rayures.

Puce Qualcomm oblige, on aurait le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Le port USB-C 3.2 assurerait des transferts de données et la charge, tandis que le capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran serait aussi de la partie.

Par contre, la puissance de charge rapide serait limitée à 25 W, et le système de refroidissement serait plus modeste que celui du Galaxy S25 standard. Il faudra donc s’attendre à un impact sur les performances en utilisation intensive. Tout comme la capacité de la batterie, il y a sans doute des compromis à attendre de ce côté là. D’ailleurs, pas de trace de la charge sans fil pour le moment.

Il est important de noter que ces informations proviennent de fuites, PandaFlash, un compte bien connu sur X.