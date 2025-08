Les Galaxy Tab S11 de Samsung s’accompagneraient d’une invitée surprise

Voici de nouvelles informations sur les prochaines Samsung Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra. À ce duo, s’ajouterait une Galaxy Tab S10 Lite surprise.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avec sa boîte // Source : Maximilien Herr

Jusqu’à présent, les informations des prochaines Galaxy Tab S11 de Samsung étaient assez maigres (mis à part un rendu de la Galaxy Tab S11 Ultra). Une fuite récente apporte de nouveaux détails sur les prochaines tablettes de la marque. Au programme : la Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S11 Ultra et même une Galaxy Tab S10 Lite en sus.

La future gamme Galaxy Tab S

Par le biais d’une nouvelle fuite, le leaker Arsène Lupin dévoile de nouveaux détails sur les options de mémoire vive et de stockage, ainsi que sur les coloris à prévoir.

Modèle Mémoire vive Stockage Coloris Samsung Galaxy Tab S11 12 Go 128, 256, et 512 Go Gris et Argent Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12 Go 256 et 512 Go Gris et Argent Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6 128 Go Gris, Rouge Corail, et Argent

Samsung renouvellerait donc sa gamme de tablettes haut de gamme, avec les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra. Elles offriraient un large choix d’options de stockage, le tout avec 12 Go de RAM, et deux coloris : Gris et Argent.

Une Galaxy Tab S10 Lite inattendue

L’arrivée d’une Galaxy Tab S10 Lite est d’ailleurs une surprise. La marque avait en effet arrêté cette nomenclature après la Galaxy Tab 6 Lite (qui a reçu une mise à jour en 2024), au profit de la gamme Galaxy Tab S FE. Cette tablette serait donc logiquement la version accessible de la gamme, avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, et cette fois trois coloris : Gris, Rouge Corail et Argent.

Précisons que ces trois modèles devraient supporter une connectivité 5G, très certainement en option. Selon les rumeurs, la prochaine gamme de tablettes Samsung est attendue entre le troisième et le quatrième trimestre de l’année, avec One UI 8 et Android 16 à la barre.

