Dune, Black Myth Wukong, Epic Games : pourquoi tous les grands studios de création utilisent les processeurs Ryzen Threadripper d’AMD ?

Tandis que les prochains processeurs Ryzen Threadripper d’AMD pointent le bout de leur nez, revenons sur ces composants hors norme qui ont révolutionné le petit monde de la création visuelle professionnelle.

Source : MidJourney pour Frandroid

Les fabricants de processeurs se livrent une concurrence féroce sur de nombreux segments : le matériel grand public, la mobilité, le gaming. Mais c’est aussi le cas plus discrètement dans le monde professionnel, où les enjeux et besoins se caractérisent par de nombreuses spécificités.

Entre démonstration de puissance brute et innovations pragmatiques, il s’agit pourtant d’un terrain de conquête technologique passionnant que la gamme Ryzen Threadripper d’AMD domine depuis quelques années. Mais à qui s’adressent ces CPU, qui peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros, et à quoi servent-ils vraiment ?

AMD, as-tu du cœur ?

Avant 2017 et la sortie des premiers processeurs Ryzen Threadripper, AMD ne se destinait pas nécessairement à investir le segment HEDT (ou High-End Desktop soit le segment des tours de PC de bureau très haut de gamme). La curiosité, le talent et la détermination de quelques employés d’AMD dévoués en ont décidé autrement : sur leur temps libre, ces ingénieurs débrouillards ont imaginé et conçu les premiers prototypes de ces processeurs surpuissants, qui peuvent aujourd’hui contenir jusqu’à 96 cœurs et 172 threads.

Source : AMD

Face aux résultats plus que probants obtenus par cette petite équipe de passionnés, l’entreprise décide finalement d’intégrer le Threadripper à sa stratégie. L’histoire est en marche.

Depuis, la firme américaine s’emploie à optimiser, améliorer et moderniser ces véritables monstres de puissance. Augmentation du nombre de lignes PCI Express et de canaux mémoire, prise en charge des nouveaux types de RAM et surtout ajout de cœurs et de threads : sans négliger l’efficacité énergétique, AMD doit adapter son matériel aux composants et technologies de pointe qui bouleversent régulièrement l’industrie informatique. En parallèle des usages, qui évoluent eux aussi.

Les puces AMD Ryzen Threadripper, c’est pour quoi et pour qui ?

Les processeurs haut de gamme comme ceux de la gamme Ryzen Threadripper se destinent avant tout aux professionnels. Avec leurs nombreux cœurs, ils sont taillés pour faire face aux charges de travail les plus exigeantes, notamment sur des logiciels pensés spécifiquement pour tirer parti de cette puissance de calcul.

Le Ryzen Threadripper encaisse particulièrement bien le multitâche, représentant une alternative intéressante aux coûteuses solutions cloud qui peuvent effectuer ce type de calcul complexe à distance.

La gamme s’avère donc toute indiquée pour les profils créatifs à la recherche de puissance pour leurs rendus. Le compositing vidéo en 8K ou encore la modélisation 3D sur des logiciels comme Maya, Cinema 4D ou 3DS Max profitent ainsi des performances supérieures de ce processeur surpuissant.

Celui-ci s’adresse également aux ingénieurs, architectes, scientifiques et autres développeurs qui doivent régulièrement compiler des milliers de lignes de code, pour tester leurs programmes ou valider leurs recherches.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Récemment, ce CPU AMD a été au cœur de la création des effets spéciaux du film Dune par la société Wylie Co. Mais il a aussi permis au studio derrière Black Myth Wukong d’itérer rapidement lors de la création du jeu d’action à succès, permettant à Game Science de tenir ses délais malgré une charge de travail énorme sur l’Unreal Engine 5.

Dans ce dernier cas, les stations de travail autonomes équipées du processeur d’AMD ont permis aux développeurs de continuer à tester leurs idées sans passer par un environnement externe de calcul, monopolisé sur d’autres tâches. Le gain de temps et donc de productivité est au centre des enjeux de l’AMD Ryzen Threadripper.

Mais où donc se procurer ces processeurs surpuissants ?

Ce type de processeur est-il taillé pour le gaming ? Pas vraiment, puisque les jeux vidéo d’aujourd’hui ne tirent pas parti du gain de puissance offert par les dizaines de cœurs du composant.

Mais le Ryzen Threadripper n’est pas pour autant à négliger, notamment côté streaming : il est par exemple tout à fait adapté pour une configuration de stream à un seul PC. Couplé à une bonne carte graphique, un tel CPU encaisse sans problème l’encodage en temps réel en plus de l’affichage du jeu sous ses meilleurs atours.

C’est l’avantage de l’excellente capacité de mise à l’échelle de l’architecture Zen d’AMD, qui est capable de s’adapter de manière efficiente à toutes les problématiques actuelles.

Source : AMD

Les AMD Ryzen Threadripper équipent nombre de stations de travail conçues par des fabricants comme Lenovo ou Dell. Des solutions clés en main fiables et sécurisées qui feront notamment le bonheur des créatifs autonomes.

Pour des besoins spécifiques ou simplement si l’on souhaite garder le contrôle sur son parc informatique, il est aussi possible de se les procurer seuls. Les as de l’overclocking peuvent ainsi faire confiance à LDLC, enseigne française fiable et reconnue qui se caractérise par une expérience et un service client de pointe, parfaitement à même de rassurer au moment de passer commande d’un composant d’exception.