AMD : de nouveaux processeurs Ryzen 9 X3D arrivent très bientôt

AMD s’apprêterait à lancer ses très attendus processeurs Ryzen 9 9950X3D et 9900X3D le 12 mars prochain. Ces nouveaux fleurons de la gamme Ryzen 9000 promettent des performances de haut vol, notamment pour les joueurs et les créateurs de contenu.

Le processeur Ryzen 7 980X3D // Source : AMD

Selon des sources proches du dossier contactées par VideoCardz, les tests et analyses des prochains processeurs d’AMD, les Ryzen 9 9950X3D et 9900X3D, seront disponibles dès le 11 mars, soit la veille de leur mise en vente officielle. Cette stratégie, courante dans l’industrie, permettra aux consommateurs de prendre connaissance des performances réelles de ces puces avant leur achat.

Ces nouveaux modèles X3D s’appuient sur l’architecture Zen 5 d’AMD et intègrent la technologie 3D V-Cache de deuxième génération. Le Ryzen 9 9950X3D, avec ses 16 cœurs et 32 threads, se positionne comme le nouveau fer de lance de la gamme, tandis que le 9900X3D offre 12 cœurs et 24 threads pour un prix légèrement inférieur.

Des performances de pointe pour le gaming et la création

Le Ryzen 9 9950X3D se distinguera par ses spécifications impressionnantes. Avec une fréquence de base de 4,3 GHz pouvant atteindre 5,7 GHz en mode boost, il dispose d’un cache total de 144 Mo. AMD annonce des gains de performance de 8 % en jeu par rapport à son prédécesseur, le 7950X3D, et de 20 % face au Core Ultra 9 285K et aux autres « horribles produits » d’Intel, selon les dires d’AMD.

Bien que les prix officiels n’aient pas encore été communiqués, des fuites suggèrent un tarif d’environ 699 dollars pour le 9950X3D et 599 dollars pour le 9900X3D. Ces processeurs visent clairement le haut de gamme du marché, offrant un équilibre entre performances gaming et capacités multitâches pour les utilisateurs exigeants.

Il est important de noter que pour les joueurs purs, le Ryzen 7 9800X3D, déjà disponible, pourrait offrir un meilleur rapport qualité-prix. Les nouveaux Ryzen 9 X3D se destinent davantage aux utilisateurs ayant besoin de puissance pour des tâches de création ou de productivité, tout en conservant d’excellentes performances en jeu.